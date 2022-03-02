futebol

Vasco e Ferroviária voltam a se enfrentar após mais de meio século

Adversários na Copa do Brasil, clubes não se encontram desde 1959...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:29

Hélio, Paulinho, Bellini, Barbosinha e Dario; Laerte, Sabará e Roberto Pinto; Almir Pernambuquinho Rubens e Pinga. Conhece essa escalação? Pois foi assim que o Vasco entrou em campo na última vez em que enfrentou a Ferroviária, em 1959, sob a batuta do técnico Gradim. Empate em 3 a 3 entre as equipes em Araraquara, local do reencontro desta quarta-feira.
Esse foi o último de apenas dois jogos disputados entre os times até então. No primeiro, em 1951, inauguração da Fonte Luminosa, palco do jogo desta noite, goleada vascaína por 5 a 0, com quatro gols de Friaça e um de Tesourinha. Oito anos depois, empate em 3 a 3 com Almir, Rubens e Antoninho, contra, fazendo para o Vasco, e Bazzani, Capelosa e Paulinho, também contra, anotando para a Locomotiva.
Mais de 60 anos após o último confronto, os clubes voltam a se enfrentar. O duelo, que será realizado às 21h30, é válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. Esta será a primeira vez na história em que os times jogam uma partida oficial, já que os dois confrontos anteriores foram amistosos.
