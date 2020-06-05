Vasco e empresa de engenharia negociam patrocínio para omoplata

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco está em negociações para ter um novo patrocinador. Trata-se da Eficaz Engenharia, empresa do ramo de engenharia de instalações. A logomarca da empresa ficaria estampada na omoplata da camisa cruz-maltina. O acordo deverá ser sacramentado em breve.

Os valores do negócio não foram revelados, mas a negociação chega num dos momentos mais delicados da complicada vida financeira recente do Cruz-Maltino. Não há, necessariamente, relação direta entre o patrocínio em tratativas e as obras do novo centro de treinamentos ou da reforma do colégio do clube.

Em São Januário, há cautela em relação às tratativas. O montante envolvido, contudo, servirá, naturalmente, para amenizar os volumosos atrasos de salários do clube.

Atualmente, o Vasco deve:

- Fevereiro, março e abril para os jogadores que recebem salários mais baixos- As quatro folhas salariais de 2020, para jogadores de salários mais elevados- Uma parte de março e abril, para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.