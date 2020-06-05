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Vasco e empresa de engenharia negociam patrocínio para omoplata

A Eficaz Engenharia é especializada no ramo de instalações. Tratativas não teriam relação direta com as obras do novo centro de treinamento ou do colégio de São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:59

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:59

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco está em negociações para ter um novo patrocinador. Trata-se da Eficaz Engenharia, empresa do ramo de engenharia de instalações. A logomarca da empresa ficaria estampada na omoplata da camisa cruz-maltina. O acordo deverá ser sacramentado em breve.
Os valores do negócio não foram revelados, mas a negociação chega num dos momentos mais delicados da complicada vida financeira recente do Cruz-Maltino. Não há, necessariamente, relação direta entre o patrocínio em tratativas e as obras do novo centro de treinamentos ou da reforma do colégio do clube.
Em São Januário, há cautela em relação às tratativas. O montante envolvido, contudo, servirá, naturalmente, para amenizar os volumosos atrasos de salários do clube.
Atualmente, o Vasco deve:
- Fevereiro, março e abril para os jogadores que recebem salários mais baixos- As quatro folhas salariais de 2020, para jogadores de salários mais elevados- Uma parte de março e abril, para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.
Oficialmente, esta sexta-feira é o quinto dia útil de junho, data-limite para o salário ser efetuado. Internamente, porém, o Vasco tem acordo antigo para efetuar tais pagamentos o dia 20 de cada mês.E MAIS:Eleição do Vasco: presidente da Assembleia Geral convoca Junta para análise da lista de sóciosCastan fala do sonho de vencer uma Libertadores pelo Vasco: 'Seria a minha segunda e a segunda do clube'Carlos Germano planeja o futuro da camisa 1 do Vasco: soluções caseirasVasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaVítima de injúria racial, Miranda exalta manifestações: 'Estamos num caminho de lutar pelos direitos' E MAIS:

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