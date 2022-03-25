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Vasco e Coritiba negociam, e volante Galarza deve ser emprestado até o final do ano

Meio-campista paraguaio está no final da fila da disputa por posições no Cruz-Maltino, e pode fazer companhia ao ex-jogador do Cruz-Maltino Andrey...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 19:39
Mudança de ares. O meio-campista Matías Galarza deverá trocar o Vasco pelo Coritiba até o final da temporada. As partes ainda negociam, mas um desfecho não deve tardar. A informação foi publicada originalmente pelo "Uol" e confirmada pelo LANCE!.Emprestado pelo Olimpia (PAR), Galarza, hoje com 20 anos, foi revelação do Cruz-Maltino no início do ano passado, e teve os direitos econômicos comprados pelo Vasco. Foram pagos, à época, cerca de R$ 2,6 milhões.
E o meio-campista atuou por um total de 36 jogos na temporada passada, marcando três gols no período. Contudo, perdeu espaço no último trimestre. Chegou a ficar dois meses sem jogar.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Nesta temporada, Galarza teve início ruim. Mesmo assim foi convocado para a seleção principal do Paraguai pela primeira vez. Com a cessão temporária, o jogador que estava no fim da fila da disputa por posição pode ganhar minutos.
Confirmada a transferência, Galarza vai reencontrar o também volante Andrey. No final da temporada passada, o meio-campista revelado em São Januário rumou à equipe paranaense após 17 anos no Vasco.
Crédito: GalarzajáfoidestaquedoVasconoiníciodoanopassado,masfoiperdendoespaço(RafaelRibeiro/Vasco

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