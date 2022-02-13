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Vasco e Botafogo fazem clássico fora do Rio de Janeiro pela primeira vez no Século XXI

Última vez que 'Clássico da Amizade' foi realizado longe da Cidade Maravilhosa foi no Torneio Rio-São Paulo de 1998, em Brasília; jogo deste domingo será no Maranhão...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 05:00
Botafogo e Vasco estão cansados de se enfrentarem. No ano passado, por exemplo, foram cinco jogos. Mas algo especial marca o clássico deste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca: será a primeira vez que as equipes farão um duelo fora do Rio de Janeiro no Século XXI. O Estádio Castelão, no Maranhão, é o palco. O jogo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.A última vez que o "Clássico da Amizade" aconteceu longe da Cidade Maravilhosa foi no Torneio Rio-São Paulo de 1998. À época, as equipes empataram em 2 a 2 no Mané Garrincha.
De um lado, Pedrinho e Luizão; do outro, Bebeto e Túlio. As duplas de ataques foram alguns dos pontos chamativos na ocasião daquele 7 de fevereiro de 1998. O jogo, não à toa, foi movimentado e poderia ter terminado com um placar maior.
O Vasco abriu o placar graças a uma falha do goleiro Wagner, que colocou uma cabeçada de Luizão para dentro da própria meta. O erro não afetou o Botafogo, que buscou o empate em cobrança de pênalti de Bebeto. Richardson, em lance de vários dribles, colocou o Cruz-Maltino no placar no primeiro minuto do segundo tempo, mas Bebeto não permitiu a vitória rival com uma cobrança de falta que morreu no fundo das redes já na reta final do duelo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Pouco mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no Mané Garrincha naquela tarde. Desde então, Botafogo e Vasco se enfrentaram apenas no Rio de Janeiro - jogos variando entre Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Raulino de Oliveira e até Rua Bariri.
Quase 24 anos depois, torcedores off-Rio terão a experiência de vivenciar um Vasco x Botafogo. A recepção das torcidas na chegada dos times foi calorosa - afinal de contas, vai saber quando será a próxima oportunidade para assistir esse jogo de perto, né?
VASCO 2 x 2 BOTAFOGO - 07/02/1998
Torneio Rio-São Paulo - Estádio Mané GarrinchaVasco: Márcio; Vítor, Odvan, Alex, Felipe; Luisinho, Nasa, Richardson (Dias), Ramon (Fabrício); Luizão (Sorato), Pedrinho.
Botafogo: Wagner, Wilson Goiano (Jorge Antônio), Jorge Luís, Marcelo Augusto, Jefferson; Pingo, França (Marcelo Alves), Djair, Zé Carlos (Tico Mineiro); Bebeto, Túlio.
Gols: Luizão e Richardson (VAS); Bebeto [2] (BOT)
Crédito: BotafogoeVascoficaramnoempatepor2a2peloTorneioRio-SãoPaulo1998,emBrasília(Reprodução/TVGlobo

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