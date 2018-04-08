Vasco e Botafogo decidem neste domingo o Campeonato Carioca

Vasco ganhou no primeiro jogo da decisão Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Tratados como azarões no começo do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo fazem a grande decisão do Estadual hoje, às 16 horas, no Maracanã. O Cruz-Maltino se apega na vantagem construída no jogo de ida e também no retrospecto favorável contra o rival para levantar a taça pela 25ª vez em sua história, sendo a terceira em quatro anos. Por outro lado, o clube de General Severiano busca o seu 21º título do torneio que não vence desde 2013.

O primeiro jogo, no estádio do Engenhão, foi vencido pelo Vasco por 3 a 2, de virada, com dois gols de Yago Pikachu e um de Andrés Ríos, que garantiu o triunfo nos acréscimos. Renatinho e Brenner marcaram para o Botafogo. Vale lembrar que os dois times chegaram à decisão mesmo sem vencer nenhum dos turnos do Estadual - a Taça Guanabara foi vencida pelo Flamengo e a Taça Rio ficou com o Fluminense.

O Vasco tem a vantagem do empate para sagrar-se campeão. O Botafogo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para levantar a taça.

O "Clássico da Amizade" já foi realizado 324 vezes com ampla vantagem para o Vasco: são 141 vitórias contra 87 derrotas, além de 96 empates. Além disso, esta será a terceira vez nos últimos quatro anos que Botafogo e Vasco disputam a final do Estadual. Nas duas anteriores, em 2015 e 2016, os vascaínos ficaram com o título.

A vantagem conquistada no jogo da ida foi relativizada pelo técnico Zé Ricardo, que prometeu que o Cruz-Maltino não mudará a sua forma ofensiva de jogar e previu mais um duelo aberto, com muitos gols. "As coisas podem mudar rapidamente. Será um jogo aberto, como foram os outros. A média de gols tem sido alta e acredito que seguirá assim.

O treinador tem dois desfalques para o duelo: o meia Paulinho, que fraturou o cotovelo esquerdo e o volante Wellington, que está suspenso.

"Lamentável a perda dele (Paulinho) por esse tempo todo, foi uma contusão mais grave do que imaginávamos", completou o treinador, que não confirmou os titulares e tem Evander, Andrey, Thiago Galhardo e Andrés Ríos como algumas das possibilidades.

No Botafogo também há problema. Rodrigo Lindoso levou o terceiro amarelo no jogo de ida da final e desfalca o time. O técnico Alberto Valentim preferiu fazer mistério, mas Matheus Fernandes é o mais cotado para jogar.