Vasco divulga que Talles precisará passar por cirurgia no joelho e time ainda não terá força máxima contra o Fluminense

Crédito: Talles Magno sofreu entorse no joelho esquerdo e precisará passar por artroscopia. (Rafael Ribeiro/Vasco

Nesta terça-feira, Vasco e Fluminense se enfrentam, às 21h35 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina, no entanto, ainda não vai poder entrar em campo com força máxima no clássico. Isso porque, além dos recém contratados Léo Jabá e Morato, Marquinhos Gabriel, Talles Magnos e Vinícius também não foram relacionados. O caso mais sério é de Talles, que precisará passar por cirurgia no joelho esquerdo.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaEm publicação no site oficial, o Vasco mostrou detalhes do encerramento da preparação para o clássico contra o Fluminense. Assim, segundo as informações do clube, foram detectadas novas lesões em Marquinhos Gabriel, Talles Magno e Vinícius.

Dentre todas elas, a que mais preocupa é a de Talles. Pouco mais de um ano após operar o pé, agora, o jovem de 18 anos terá que passar novamente por uma cirurgia. Desta vez, o atacante teve uma entorse no joelho esquerdo e, com isso, foi diagnosticada uma lesão do menisco lateral. Portanto, o atleta precisará passar por uma artroscopia. A data da operação ainda não foi definida.

Já o meio campo Marquinhos Gabriel, sentiu um incômodo na região adutora da coxa direita no último empate em 2 a 2, contra o Madureira. Embora o atleta já tenha apresentado uma evolução no quadro, será preservado da partida contra o Fluminense.

Por último, Vinícius também está entre os lesionados. No treino do último domingo, o jogador sofreu um trauma no nariz e foi constatada fratura no local. Embora o choque tenha sido forte, após exames, foi descartado o tratamento cirúrgico.

Enquanto o zagueiro Ernando segue fora por conta de reabilitação de lesão na coxa, Miranda apresentou melhora em exame físico, após incômodo muscular, e estará a disposição do técnico Marcelo Cabo.