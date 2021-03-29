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Vasco divulga que Talles precisará passar por cirurgia no joelho e time ainda não terá força máxima contra o Fluminense

Site oficial do clube divulgou, na noite desta segunda-feira, que Talles Magno, Marquinhos Gabriel e Vinícius estão lesionados...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 19:09
Crédito: Talles Magno sofreu entorse no joelho esquerdo e precisará passar por artroscopia. (Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta terça-feira, Vasco e Fluminense se enfrentam, às 21h35 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina, no entanto, ainda não vai poder entrar em campo com força máxima no clássico. Isso porque, além dos recém contratados Léo Jabá e Morato, Marquinhos Gabriel, Talles Magnos e Vinícius também não foram relacionados. O caso mais sério é de Talles, que precisará passar por cirurgia no joelho esquerdo.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaEm publicação no site oficial, o Vasco mostrou detalhes do encerramento da preparação para o clássico contra o Fluminense. Assim, segundo as informações do clube, foram detectadas novas lesões em Marquinhos Gabriel, Talles Magno e Vinícius.
Dentre todas elas, a que mais preocupa é a de Talles. Pouco mais de um ano após operar o pé, agora, o jovem de 18 anos terá que passar novamente por uma cirurgia. Desta vez, o atacante teve uma entorse no joelho esquerdo e, com isso, foi diagnosticada uma lesão do menisco lateral. Portanto, o atleta precisará passar por uma artroscopia. A data da operação ainda não foi definida.
Já o meio campo Marquinhos Gabriel, sentiu um incômodo na região adutora da coxa direita no último empate em 2 a 2, contra o Madureira. Embora o atleta já tenha apresentado uma evolução no quadro, será preservado da partida contra o Fluminense.
Por último, Vinícius também está entre os lesionados. No treino do último domingo, o jogador sofreu um trauma no nariz e foi constatada fratura no local. Embora o choque tenha sido forte, após exames, foi descartado o tratamento cirúrgico.
Enquanto o zagueiro Ernando segue fora por conta de reabilitação de lesão na coxa, Miranda apresentou melhora em exame físico, após incômodo muscular, e estará a disposição do técnico Marcelo Cabo.
Os recém contratados Léo Jabá e Morata ainda estão em processo de recondicionamento físico. Por outro lado, preservados contra o Madureira, Andrey, Léo Matos e Leandro Castan estão no grupo de relacionados.

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