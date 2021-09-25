Vasco divulga lista de laboratórios para o duelo contra o Goiás; teste deve ser realizado a partir das 20h

Crédito: Divulgação/ Vasco Twitter

A prefeitura do Rio de Janeiro aprovou o pedido do Vasco para a liberação da presença de 7,7 mil torcedores no duelo com o Goiás, que acontece na próxima segunda, às 20h, em São Januário. Com isso, o clube divulgou a lista de laboratórios credenciados para a partida e informou que só serão aceitos testes realizados a partir as 20h deste sábado.Diante das reclamações sobre os valores dos ingressos e do laboratório escolhido para o evento-teste, o Vasco diversificou os setores no estádio: social e arquibancada e os laboratórios credenciados. O valor da abertura da arquibancada será R$20 e a social ficará em torno de R$120. Cabe salientar que os sócio-torcedores poderão adquirir seus ingressos a partir de R$6 (descontos).

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​Diferentemente do evento-teste realizado contra o Cruzeiro, todos os torcedores deverão retirar seus ingressos físicos e pulseiras nos postos de troca a partir do domingo. Clique aqui para ver os postos de troca para os ingressos físicos do jogo diante do Esmeraldino.

Depois de realizar a compra, o torcedor deverá levar o voucher do ingresso e a carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19 a um dos laboratórios credenciados. Na realização do exame, será assinado um termo de consentimento para o compartilhamento de informações pelo laboratório ao Vasco e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Vale destacar que para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo. Ele é referente ao consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Vasco da Gama e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde o direito de ir ao jogo.

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Neste sentido, se der negativo, o torcedor poderá ter acesso ao estádio e deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de de segurança sanitária dentro do evento. Distanciamento social, uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel no estádio. Confira outras informações sobre os acessos ao Estádio de São Januário na próxima segunda-feira.

Além disso, segundo o Decreto Municipal 49.411 de 17/09/2021 da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Nota Técnica S/IVISA-RIO COVID-19 n. 22/21, menores de 15 anos não precisam apresentar o comprovante de vacinação para acessas os estabelecimentos. Para ir ao jogo, o menor de 15 anos deverá fazer o teste de antígeno, apresentar o resultado negativo no ponto de retirada do ingresso na companhia de um responsável legal, que assinará um termo. Confira a lista de laboratórios credenciados para a partida entre Vasco e Goiás

- A entrada ao jogo está condicionada ao cumprimento de todos os protocolos sanitários exigidos no Decreto Municipal 49.411 de 17/09/2021 da Prefeitura do Rio de Janeiro, incluindo a realização de teste antígeno para COVID-19. A não comprovação das exigências do Decreto Municipal não garante o reembolso do ticket. Todos os detalhes estarão no termo de consentimento para participação em evento teste disponível no ato da compra do bilhete - informou o Vasco em seu site oficial.

Labormed – www.laboratoriolabormed.com.brValor do Teste: R$140

Villela Pedras – www.villelapedras.com.brValor do Teste: R$140,00

Centro Médico Pastore – www.centromedicopastore.com.brValor do Teste: R$80,00

Blessing – www.laboratorioblessing.com.brValor do Teste: R$70,00

Contraprova – www.contraprovadiagnosticos.com.brValor do Teste: R$130,00

Granato – www.labgranato.com.brValor do Teste: R$80,00

Labs Mello – www.labsmello.com.brValor do Teste: R$79,00

Alba Saúde – www.albasaude.com.br/Valor do Teste: R$80,00

Policlínica Granato – www.policlinicagranato.com.br/Valor do Teste: R$80,00