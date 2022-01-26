Vasco divulga informações sobre a venda de ingressos para o jogo com o Boavista, pela segunda rodada

O Vasco encara, no próximo sábado, o Boavista, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h, em São Januário. O clube divulgou que a venda dos ingressos se inicia nesta quarta-feira pelo site do programa de sócios e nos pontos de venda física, a partir de quinta. Os valores serão a partir de R$ 12, e no dia da partida, as vendas online se encerram às 17h. Por outro lado, nas bilheterias, as vendas e trocas vão até o intervalo do jogo.Vale destacar que os valores dos tickets variam de acordo com a categoria de Sócio Gigante. Seguindo os protocolos para prevenção da Covid-19, o torcedor deverá apresentar o comprovante vacinal completo no site (clicar no link) para validar a compra - de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.
Depois da validação do esquema vacinal, os sócios terão seus ingressos carregados na carteirinha. PAra o torcedor que não tiver carteirinha, será necessário a apresentação do voucher para a troca do ingresso - em um dos postos de venda física.
Confira todas as informações sobre a venda de ingressos
Abertura e encerramento das vendas:
Abertura: 26/01 às 12hEncerramento das vendas: 29/01 às 17h
Sócios e não sócios compram ingresso através do sociogigante.com ou em nossos pontos de venda a partir do dia 27/01.
Dos valores:
Social – R$100,00Arquibancada – R$40,00
Dos planos e valores por setor:
Setor Social:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor Arquibancada:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00
Da data e horário de abertura por plano e rating:
Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 26/01 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 26/01 às 13hColina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 26/01 às 14hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 26/01 às 15hColina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 26/01 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 26/01 às 17hCamisas Negras – 1 Estrela – 26/01 às 18hPúblico Geral – 26/01 às 19h
* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus
Pontos de retirada e horários:
Quinta-feira, 27/01:
Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hSede Náutica da Lagoa – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h
Sexta-feira, 28/01:
Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hSede Náutica da Lagoa – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h
Sábado, 29/01 – Dia do jogo:
Bilheteria Mega Loja – 15h às 22hBilheteria 21 – 15h até 22hBilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22hSede Náutica da Lagoa – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Nova América Shopping – 13h às 20hGigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 13h às 20hGigante da Colina Top Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Boulevard – 13h às 20hGigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20hGigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20hGigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Norte Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Niterói – 09h às 14hGigante da Colina Aerotown – 13h às 20hGigante da Colina Calabouço – 9h às 17hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 13h às 20h
Sobre a retirada:
Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:
Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento oficial com foto;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco
Podem comparecer ao evento:
Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.
Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).
Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal.
Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.
Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.
ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.
No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, exceto menores de 18 anos, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 27/01, quinta-feira e 28/01, sexta-feira, na bilheteria 11 de São Januário.
Acesso ao estádio:
Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico e documento original com foto.
Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.