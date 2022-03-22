Vasco divulga a agenda dos jogos da base no próximo fim de semana

O Vasco divulgou nesta quarta-feira a agenda de jogos das categorias de base para o próximo final de semana. . O Sub-20 recebe o Madureira, no Estádio Nivaldo Pereira, pela estreia na Taça Guanabara, enquanto as equipes Sub-17 e Sub-15 vão até o CFZ enfrentar o Boavista.Já outras categorias, como Sub-14, 13, 12 e 11, seguem na rotina de jogos do Campeonato Metropolitano: Sub-14 e Sub-13 recebem o Macaé no CT do Artsul, enquanto Sub-12 e Sub-11 vão até o Clube Esportivo Mauá encarar o Canto do Rio.