Vasco divulga a agenda dos jogos da base no próximo fim de semana

O Vasco divulgou nesta quarta-feira a agenda de jogos das categorias de base para o próximo final de semana. . O Sub-20 recebe o Madureira, no Estádio Nivaldo Pereira, pela estreia na Taça Guanabara, enquanto as equipes Sub-17 e Sub-15 vão até o CFZ enfrentar o Boavista.Já outras categorias, como Sub-14, 13, 12 e 11, seguem na rotina de jogos do Campeonato Metropolitano: Sub-14 e Sub-13 recebem o Macaé no CT do Artsul, enquanto Sub-12 e Sub-11 vão até o Clube Esportivo Mauá encarar o Canto do Rio.
CONFIRA A AGENDA COMPLETA:
SÁBADO – 26/3
Sub-20Taça Guanabara – 1ª RodadaVasco x MadureiraEstádio Nivaldo Pereira10h
Sub-17Copa Rio – 1ª RodadaBoavista x VascoCFZ11h
Sub-15Copa Rio – 1ª RodadaBoavista x VascoCFZ9h
Sub-14Campeonato Metropolitano – 3ª RodadaVasco x MacaéCT Artsul10h40
Sub-13Campeonato Metropolitano – 3ª RodadaVasco x MacaéCT Artsul9h
DOMINGO – 27/3
Sub-12Campeonato Metropolitano – 2ª RodadaCanto do Rio x VascoClube Esportivo Mauá14h
Sub-11Campeonato Metropolitano – 2ª RodadaCanto do Rio x VascoClube Esportivo Mauá15h