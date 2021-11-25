Vasco deverá ter a pior defesa entre os grandes que disputaram a Série B por pontos corridos com 20 clubes

A Série B do Campeonato Brasileiro desde ano ainda não acabou, mas a defesa do Vasco deste campeonato já está na história. Não só por ter sido um setor determinante para o não acesso da equipe, mas por já ter os piores números dentre os grandes que disputaram a Série B no atual formato.Ainda falta uma rodada, mas o Cruzeiro precisaria sofrer seis gols a mais que o Cruz-Maltino neste jogo restante para igualar os 49 levados pelo time de São Januário na competição. Aliás, Raposa e Vasco já têm as duas piores defesas dentre os 12 times que entram no recorte. Não à toa, passaram longe do acesso.
Antes, a pior defesa dentre os citados também era do Gigante da Colina. A equipe de 2016, que subiu à Série A, mas com drama, levou 41 gols. Existe uma tendência, já relatada por este LANCE!, de os times que conquistam o acesso terem boas defesas.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A defesa vascaína foi problemática desde o início desta temporada. Dentro de campo, passou muito por ela a campanha indigna que resultou no fim das chances de acesso a quatro rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro.
Confira as defesas dos grandes que disputaram a Série B com 20 clubesAtlético-MG 2006 - 39 gols sofridosCorinthians 2008 - 29 gols sofridosVasco 2009 - 29 gols sofridosPalmeiras 2013 - 28 gols sofridosVasco 2014 - 36 gols sofridosBotafogo 2015 - 30 gols sofridosVasco 2016 - 41 gols sofridosInternacional 2017 - 26 gols sofridosCruzeiro 2020 - 32 gols sofridosBotafogo 2021 - 29 gols sofridosCruzeiro 2021 - 44 gols sofridosVasco 2021 - 49 gols sofridos