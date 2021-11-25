Vasco deverá ter a pior defesa entre os grandes que disputaram a Série B por pontos corridos com 20 clubes

A Série B do Campeonato Brasileiro desde ano ainda não acabou, mas a defesa do Vasco deste campeonato já está na história. Não só por ter sido um setor determinante para o não acesso da equipe, mas por já ter os piores números dentre os grandes que disputaram a Série B no atual formato.Ainda falta uma rodada, mas o Cruzeiro precisaria sofrer seis gols a mais que o Cruz-Maltino neste jogo restante para igualar os 49 levados pelo time de São Januário na competição. Aliás, Raposa e Vasco já têm as duas piores defesas dentre os 12 times que entram no recorte. Não à toa, passaram longe do acesso.