Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco deverá ter a pior defesa entre os grandes que disputaram a Série B por pontos corridos com 20 clubes
futebol

Vasco deverá ter a pior defesa entre os grandes que disputaram a Série B por pontos corridos com 20 clubes

Cruz-Maltino tem cinco gols sofridos a mais do que o Cruzeiro atual, segundo pior no recorte que vem desde 2006 e inclui outras dez equipes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 07:30

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 07:30

A Série B do Campeonato Brasileiro desde ano ainda não acabou, mas a defesa do Vasco deste campeonato já está na história. Não só por ter sido um setor determinante para o não acesso da equipe, mas por já ter os piores números dentre os grandes que disputaram a Série B no atual formato.Ainda falta uma rodada, mas o Cruzeiro precisaria sofrer seis gols a mais que o Cruz-Maltino neste jogo restante para igualar os 49 levados pelo time de São Januário na competição. Aliás, Raposa e Vasco já têm as duas piores defesas dentre os 12 times que entram no recorte. Não à toa, passaram longe do acesso.
Antes, a pior defesa dentre os citados também era do Gigante da Colina. A equipe de 2016, que subiu à Série A, mas com drama, levou 41 gols. Existe uma tendência, já relatada por este LANCE!, de os times que conquistam o acesso terem boas defesas.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A defesa vascaína foi problemática desde o início desta temporada. Dentro de campo, passou muito por ela a campanha indigna que resultou no fim das chances de acesso a quatro rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro.
Confira as defesas dos grandes que disputaram a Série B com 20 clubesAtlético-MG 2006 - 39 gols sofridosCorinthians 2008 - 29 gols sofridosVasco 2009 - 29 gols sofridosPalmeiras 2013 - 28 gols sofridosVasco 2014 - 36 gols sofridosBotafogo 2015 - 30 gols sofridosVasco 2016 - 41 gols sofridosInternacional 2017 - 26 gols sofridosCruzeiro 2020 - 32 gols sofridosBotafogo 2021 - 29 gols sofridosCruzeiro 2021 - 44 gols sofridosVasco 2021 - 49 gols sofridos
Crédito: SomentenosegundojogocontraoBotafogo,oVascolevouquatrogols(Foto:CléberMendes/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados