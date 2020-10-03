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Vasco deve ter retornos e Miranda na lateral direita contra o Atlético-MG

Zagueiro substitui Yago Pikachu, mas Ricardo Graça forma o miolo de defesa com Leandro Castan. Andrey e Benítez são outros que devem voltar ao time titular após lesões...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:00
Crédito: Miranda deve ser a novidade efetiva na equipe de Ramon Menezes, que terá retornos (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco terá uma novidade importante na partida contra o Atlético-MG, neste domingo. O zagueiro Miranda será titular, e na lateral direita. Ele ocupará, portanto, a vaga de Yago Pikachu, em má fase. A informação foi publicada originalmente pela coluna "Futebol, coisa & tal", do jornal Extra, e confirmada pelo LANCE!.Miranda já atuou na função, para a qual o técnico Ramon Menezes conta também com Cayo Tenório. O defensor já vinha atuando, mas na vaga de Ricardo Graça, até então lesionado. O zagueiro titular deve voltar ao time, assim como Andrey e Benítez, desfalques recentes também por problemas físicos.
Por outro lado, o volante Juninho sentiu dores na coxa direita e não deve atuar. Ele vinha sendo cotado para começar a partida, após bom desempenho contra o Red Bull Bragantino, no último domingo.

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