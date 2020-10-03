Vasco deve ter retornos e Miranda na lateral direita contra o Atlético-MG

O Vasco terá uma novidade importante na partida contra o Atlético-MG, neste domingo. O zagueiro Miranda será titular, e na lateral direita. Ele ocupará, portanto, a vaga de Yago Pikachu, em má fase. A informação foi publicada originalmente pela coluna "Futebol, coisa & tal", do jornal Extra, e confirmada pelo LANCE!.Miranda já atuou na função, para a qual o técnico Ramon Menezes conta também com Cayo Tenório. O defensor já vinha atuando, mas na vaga de Ricardo Graça, até então lesionado. O zagueiro titular deve voltar ao time, assim como Andrey e Benítez, desfalques recentes também por problemas físicos.