Vasco derrota o Fluminense e se sagra campeão do Campeonato Carioca Sub-17

O Campeonato Carioca Sub-17 está nas mãos dos Meninos da Colina. Com um gol de cabeça de GB logo aos dois minutos, o Vasco bateu o Fluminense por 1 a 0 e soltou o grito de "é campeão" no Estádio das Laranjeiras. O jogo de ida havia sido um empate em 0 a 0.O Cruz-Maltino não demorou a se lançar ao ataque e rapidamente abriu o marcador. Erick Marcus cobrou falta e, entre os zagueiros, GB cabeceou com precisão para a rede.
Em vantagem, o Vasco seguiu em cima. Rayan encheu o pé e Álvaro salvou. Lyncon ainda teve boa finalização. Incisiva, a equipe da Colina ainda exigiu o goleiro tricolor em tentativa de Erick Marcus. O Fluminense reagiu no finzinho, em investida de Hiago, mas a conclusão saiu fraca.
Após uma etapa inicial na qual não conseguiu superar a defesa cruz-maltina, o Tricolor das Laranjeiras ensaiou uma reação. Hiago encheu o pé e obrigou Allan Vitor a fazer boa defesa. Isaac também concluiu e a bola quase atrapalhou o goleiro cruz-maltino.
Samuca cruzou e, após indecisão de Allan Vitor, Juan quase igualou o placar. No entanto, o Vasco passou a equilibrar o jogo. Rayan tabelou com Ray e chutou para boa defesa de Álvaro. Erick Marcus também bateu rente à trave.
Os Moleques de Xerém partiram com tudo e assustaram a equipe adversária. Isaac passou por dois e encheu o pé, assustando Allan Vitor. Em seguida, Samuca recebeu passe, só que faltou caprichar. Na reta final, o Cruz-Maltino teve chances de ampliar com Rayan e Eguinaldo, mas faltou caprichar. De qualquer forma, a festa era vascaína nas Laranjeiras.