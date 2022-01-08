Vasco confirma o destino de mais três jogadores; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

O Vasco confirmou, nesta sexta-feira, o destino de três jogadores, que não terão mais espaço em seu elenco na temporada 2022. O goleiro Fintelman irá defender as cores do Bangu até o fim do Campeonato Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório irá atuar no Azuriz-PR por empréstimo até o fim da temporada. Além deles, Lucas Santos foi contratado em definitivo pelo Tombense, mas o clube carioca ficará com 20% dos direitos econômicos do atleta. + Diego Costa e Atlético acertam rescisão, PSG quer Zidane, Fluminense recusa proposta por Nino… O dia do Mercado!​CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou as contratações do zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino, do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco, assim como o meio-campista Vitinho, que chega por empréstimo vindo do Corinthians. Raniel, cedido pelo Santos, foi outro contratado.

JOGADORES NA MIRAO atacante Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante Amarilla pertence ao Vélez Sarsfield, mas pode desembarcar na Colina Histórica. O lateral-direito Weverton, do Red Bull Bragantino, está encaminhado. O meia Bruno Nazário negocia e também poderá chegar.

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QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 22 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

Mais recentemente, o clube divulgou que: Vanderlei e Leandro Castan treinarão à parte. Eles negociam as respectivas rescisões; que Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados; Cayo Tenório, Lucas Santos e Tiago Reis estão fora dos planos e serão emprestados. O Vasco não informou na nota, mas o zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.

Nesta sexta-feira, o clube confirmou que o goleiro Fintelman será emprestado ao Bangu até o fim do Carioca e o lateral-direito Cayo Tenório ao Azuriz-PR até o fim da temporada. Lucas Santos, por sua vez, deixou o Vasco e assinou com o Tombense em definitivo.

QUEM PODE SAIRMuitas das definições de saída foram informadas ou encaminhadas nesta segunda-feira, conforme dito acima. O meia MT recebeu proposta e pode jogar no Athletico-PR.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar (Riquelme); Bruno Gomes e Yuri; Vitinho, Isaque e Nene; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca