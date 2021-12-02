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futebol

Vasco confirma mais uma saída: agora, a de Léo Jabá

Ponta de 23 anos retorna ao Paok, da Grécia, após período de bastante utilização, mas pouca contundência nos 38 jogos que disputou pelo time cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 16:10

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:10

O Vasco confirmou, nesta quinta-feira, mais uma saída. Desta vez a de Léo Jabá. O ponta de 23 anos esteve emprestado pelo Paok, da Grécia. Ele fazia parte do grupo de jogadores que teve férias antecipadas e já havia publicado uma despedida do Cruz-Maltino em rede social.Confira a nota publicada pelo site oficial do Vasco:
"Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu, nesta quinta-feira (02/12), a saída do atleta Léo Jabá. O atacante não terá o contrato renovado ao término do vínculo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Contratado por empréstimo junto ao PAOK, da Grécia, Léo Jabá disputou 38 jogos, marcou três gols e deu seis assistências na temporada de 2021. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira."
Crédito: LéoJabáémaisumadizeradeusaoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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