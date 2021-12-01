Vasco confirma a saída de Andrey, que se despede do clube após 17 anos

O Vasco informou, na tarde desta quarta-feira, que o volante Andrey está de saída do clube após dezessete anos. Com isso, ambas as partes definiram que o contrato do atleta, que se encerra no próximo dia 31 de dezembro, não será renovado. A saída do jogador já era prevista, visto que ele estava entre os quatro atletas que tiveram as suas férias antecipadas - além dele Léo Jabá, Walber e Zeca. Os dois primeiros se despediram do clube por meio de suas redes sociais ao longo desta semana.

O volante chegou ao Gigante da Colina em 2004, no futsal do clube, e se formou na base até ser promovido aos profissionais em 2016. Durante essas seis temporada, Andrey disputou 156 partidas, deu 11 assistências, marcou 11 gols, e foi campeão carioca em 2016.

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O jogador foi até São Januário, nesta quarta, e recebeu do presidente Jorge Salgado uma placa em homenagem à sua passagem pelo clube. Também lhe foi entregue uma camisa do Vasco com o número 156, fazendo referência ao número de partidas em que ele defendeu a Cruz de Malta.

O Vasco passará por uma grande reformulação em seu elenco para a temporada 2022. Antes disso, o clube negocia com profissionais para o Departamento de Futebol. No entanto, as tratativas com Ricardo Gomes foram encerradas, segundo informou oficialmente o o Cruz-Maltino.