Vasco conclui preparação para, enfim, reestrear na temporada. Confira o provável time contra o Macaé

Crédito: Vasco vem treinando em São Januário, local do jogo deste domingo (Reprodução Vasco TV

Agora é à vera. O Vasco concluiu, na manhã deste sábado, os treinamentos para a partida contra o Macaé, pela Taça Rio. O duelo será neste domingo, em São Januário. Mesmo com a corrente pandemia de COVID-19, era para o jogo ter sido no fim de semana passado, mas uma série de reviravoltas adiaram a primeira partida de Ramon Menezes à frente da equipe.

- Esperávamos já ter feito nossa estreia, mas tudo tem seu lado positivo. Tivemos mais um dias para trabalhar as partes física e técnica e entender melhor a parte tática. A semana foi muito boa, evoluímos um pouco mais. Estamos preparados para fazer um bom jogo contra o Macaé, esse é o nosso objetivo. Essa semana deu para trabalhar um pouco mais, principalmente a parte tática em cima da ideia de jogo e dos comportamentos - explicou o treinador à Vasco TV. E ele completou:

- Estamos pensando muito mais no jogo, já que os atletas se encontraram melhor na condição física. Ainda temos aquela busca do equilíbrio de time. Ainda temos atletas com uma semana na frente de outros. Então (buscamos) esse equilíbrio de time, o próprio equilíbrio tático e técnico. Essa semana foi melhor. Acho que estamos mais preparados para fazer esse jogo - entende.