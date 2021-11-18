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Vasco começa transição da sede administrativa de São Januário para imóvel de vice-presidente geral

Sala comercial na Praça XV de Novembro, no Centro do Rio, que pertence a Carlos Roberto Osório, será cedida ao clube em regime de comodato (empréstimo gratuito)...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 19:19

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 19:19

O Vasco iniciou nesta semana a mudança de sua sede administrativa de São Januário para uma sala comercial na Praça XV de Novembro, no Centro do Rio. O imóvel pertence ao primeiro vice-presidente geral eleito do clube, Carlos Roberto Osório, e será utilizado em regime de comodato (empréstimo gratuito), sem o custo do aluguel. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE, e confirmada pelo LANCE!Dentro do planejamento do Cruz-Maltino, a tendência é que a partir da próxima semana, o imóvel já tenha a estrutura necessária para receber os funcionários da área administrativa. Vale ressaltar que outros setores e serviços continuarão na Colina Histórica como patrimônio, base e atendimento aos sócios.
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Antes da escolha, o imóvel passou por uma seleção com outros locais e foi analisado pela Diretoria de Integridade e pelo Conselho Fiscal do clube. Os dois setores aprovaram o espaço em uma transição que acontece desde o início da gestão do presidente Jorge Salgado. Eles não identificaram qualquer prejuízo ou conflito de interesse com esta mudança.
A ideia do Vasco é aumentar a produtividade da área administrativa, já que o trabalho se encerra mais cedo em dias de jogos em São Januário - quando apenas credenciados podem ficar no local com antecedência. Além disso, a direção cruz-maltina procura aproximar os funcionários, promovendo uma maior integração com todos no mesmo espaço.
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Por fim, cabe salientar que o imóvel de dois andares é uma propriedade dividida com o irmão do vice-presidente geral, José Eduardo Osório. No local, funcionava um escritório de advocacia.
Crédito: CarlosRobertoOsóriocedeuolocalaoVasco emregimedecomodato-empréstimogratuito (JoãoPedroIsidro/Vasco

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