Vasco chega a acordo com a 777 Partners para a venda da SAF; investimento será de R$ 700 milhões

Jorge Salgado, presidente do Vasco, está em Miami negociando a SAF do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco deu mais um passo importante para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O presidente Jorge Salgado está em Miami e encaminhou o acordo com a 777 Partners para a empresa norte-americana administrar o futebol do clube. O acordo, porém, depende da aprovação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos, que irão analisar e debater sobre o tema. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE".

Com isso, a 777 Partners pretende aplicar o investimento de R$ 700 milhões na SAF do Vasco. Além disso, está no acordo a injeção de capital para remodelar o Estádio de São Januário, algo almejado pela diretoria, o que fará com que a operação como um todo supere o bilhão de reais.

Vale destacar que as negociações entre as partes duraram três meses, e a direção do clube carioca considera essa proposta como a mais vantajosa. Elas foram conduzidas pelo presidente, Jorge Salgado; pelo CEO cruz-maltino, Luiz Mello; pelo vice-presidente de finanças, Adriano Mendes; e pelo vice-presidente jurídico, Zeca Bulhões.

Dessa forma, o acordo é "não vinculante", o que não gera obrigações para as partes envolvidas, até que o negócio seja consumado. O que estabelece que será necessária a aprovação de sócios e conselheiros do clube.

Com sede na Flórida, a 777 Partners comprou o Genoa, da Itália, e tem participação minoritária no Sevilla, da Espanha. O negócio é semelhante ao que foi adotado recentemente por Botafogo e Cruzeiro, com os investidores John Textor e Ronaldo.

Para entender o acordo, o Gigante da Colina pretende constituir uma empresa e transferir a ela ativos e direitos relativos ao futebol. Ela será controlada e administrada pela 777 Partners, que irá investir R$ 700 milhões na SAF nos próximos anos e ser responsável pelo pagamento integral das dívidas do clube.

Diante disso, fica estabelecido um prazo de três meses para que os trâmites políticos e burocráticos (diligência, redação do contrato, etc) sejam realizados. Antes do investimento, a ideia é que haja uma antecipação de R$ 70 milhões para ajudar o Cruz-Maltino com despesas e dívidas de curto prazo.