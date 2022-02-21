Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco chega a acordo com a 777 Partners para a venda da SAF; investimento será de R$ 700 milhões
Na onda

Vasco chega a acordo com a 777 Partners para a venda da SAF; investimento será de R$ 700 milhões

Presidente Jorge Salgado está em Miami, e negociação depende da aprovação dos sócios e conselheiros do clube. Investidor arcaria com o pagamento das dívidas e São Januário

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:11
Vasco chega a acordo com a 777 Partners para a venda da SAF; investimento será de R$ 700 milhões
Jorge Salgado, presidente do Vasco, está em Miami negociando a SAF do Vasco  Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco deu mais um passo importante para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O presidente Jorge Salgado está em Miami e encaminhou o acordo com a 777 Partners para a empresa norte-americana administrar o futebol do clube. O acordo, porém, depende da aprovação dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Beneméritos, que irão analisar e debater sobre o tema. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE".
Com isso, a 777 Partners pretende aplicar o investimento de R$ 700 milhões na SAF do Vasco. Além disso, está no acordo a injeção de capital para remodelar o Estádio de São Januário, algo almejado pela diretoria, o que fará com que a operação como um todo supere o bilhão de reais.
Vale destacar que as negociações entre as partes duraram três meses, e a direção do clube carioca considera essa proposta como a mais vantajosa. Elas foram conduzidas pelo presidente, Jorge Salgado; pelo CEO cruz-maltino, Luiz Mello; pelo vice-presidente de finanças, Adriano Mendes; e pelo vice-presidente jurídico, Zeca Bulhões.
Dessa forma, o acordo é "não vinculante", o que não gera obrigações para as partes envolvidas, até que o negócio seja consumado. O que estabelece que será necessária a aprovação de sócios e conselheiros do clube.
Com sede na Flórida, a 777 Partners comprou o Genoa, da Itália, e tem participação minoritária no Sevilla, da Espanha. O negócio é semelhante ao que foi adotado recentemente por Botafogo e Cruzeiro, com os investidores John Textor e Ronaldo.
Para entender o acordo, o Gigante da Colina pretende constituir uma empresa e transferir a ela ativos e direitos relativos ao futebol. Ela será controlada e administrada pela 777 Partners, que irá investir R$ 700 milhões na SAF nos próximos anos e ser responsável pelo pagamento integral das dívidas do clube.
Diante disso, fica estabelecido um prazo de três meses para que os trâmites políticos e burocráticos (diligência, redação do contrato, etc) sejam realizados. Antes do investimento, a ideia é que haja uma antecipação de R$ 70 milhões para ajudar o Cruz-Maltino com despesas e dívidas de curto prazo.
Esse valor será deduzido dentro dos R$ 700 milhões e caso não haja acordo se transformará em um empréstimo comum - a ser pago pelo clube com taxa de juros e prazos determinados pela negociação. A ideia é que o investimento da 777 Partners acelere a recuperação do futebol vascaíno com reforços e infraestrutura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados