Vasco celebra 40 mil adesões e renovações de sócios

De novo a torcida. Sempre a torcida. Por meio das redes sociais, o Vasco celebrou, neste sábado, a marca de 40 mil renovações ou adesões ao quadro de sócios do clube desde o início deste mês. O feito ganha valor pela queda no número de associados desde dezembro, após o ápice da campanha para aumento do número de membros do Sócio Gigante.
Dentre as transmissões que vêm sendo feitas na Vasco TV, membros da diretoria vascaína já participaram de algumas. No discurso, a campanha para que o quadro seja mantido em número relevante. Isso porque, à época da promoção iniciada no Black Friday, os planos mínimos eram de seis meses, atingidos neste maio.
No final de abril, inclusive, foram anunciadas novidades no programa de sócios. O clube tem apostado no aumento no número de sócios até como forma de receitas, valorizado no último balanço financeiro. Atualmente, o Vasco tem 175 mil membros no quadro de sócios.E MAIS:Estes reservas do Vasco têm poucas chances, mas podem surpreenderEdmundo se emociona ao falar do Vasco: 'Desejo de retribuir'Ex-atacante de Vasco e Corinthians, Célio Taveira morre de COVID-19 E MAIS: