Vasco celebra 40 mil adesões e renovações de sócios

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

De novo a torcida. Sempre a torcida. Por meio das redes sociais, o Vasco celebrou, neste sábado, a marca de 40 mil renovações ou adesões ao quadro de sócios do clube desde o início deste mês. O feito ganha valor pela queda no número de associados desde dezembro, após o ápice da campanha para aumento do número de membros do Sócio Gigante.

Dentre as transmissões que vêm sendo feitas na Vasco TV, membros da diretoria vascaína já participaram de algumas. No discurso, a campanha para que o quadro seja mantido em número relevante. Isso porque, à época da promoção iniciada no Black Friday, os planos mínimos eram de seis meses, atingidos neste maio.