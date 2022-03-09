Vasco busca sua 100ª vitória na Copa do Brasil; veja os números

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar a Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, buscando duas coisas: a primeira, claro, a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil; a segunda, sua 100ª vitória na história da competição nacional.

Campeão em 2011, o Cruz-Maltino soma atualmente 99 triunfos em 193 partidas disputadas - são 59 empates e 35 derrotas. O último, na 1ª fase da Copa deste ano, com vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária de Araraquara, gol de Raniel. Diferente do duelo anterior, onde tinha a vantagem do empate, desta vez os vascaínos precisarão vencer para avançar direto, sem disputa de pênaltis.

Na história, apenas dois clubes já chegaram a casa dos três dígitos no número de vitórias na Copa do Brasil: o Flamengo, com 112 - também em 193 atuações -, e o Grêmio, com 109 - em 198 confrontos.

VASCO NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL

193 jogos99 vitórias​59 empates35 derrotas​335 gols marcados224 gols sofridosMaior artilheiro: Valdir - 15 gols1 título conquistado (2011)