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futebol

Vasco busca sua 100ª vitória na Copa do Brasil; veja os números

Cruz-Maltino enfrenta o Juazeirense, da Bahia, nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 07:50

Publicado em 09 de Março de 2022 às 07:50

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar a Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, buscando duas coisas: a primeira, claro, a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil; a segunda, sua 100ª vitória na história da competição nacional.
Campeão em 2011, o Cruz-Maltino soma atualmente 99 triunfos em 193 partidas disputadas - são 59 empates e 35 derrotas. O último, na 1ª fase da Copa deste ano, com vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária de Araraquara, gol de Raniel. Diferente do duelo anterior, onde tinha a vantagem do empate, desta vez os vascaínos precisarão vencer para avançar direto, sem disputa de pênaltis.
Na história, apenas dois clubes já chegaram a casa dos três dígitos no número de vitórias na Copa do Brasil: o Flamengo, com 112 - também em 193 atuações -, e o Grêmio, com 109 - em 198 confrontos.
VASCO NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
193 jogos99 vitórias​59 empates35 derrotas​335 gols marcados224 gols sofridosMaior artilheiro: Valdir - 15 gols1 título conquistado (2011)
Crédito: RanieldeuaclassificaçãoaoVascona1ªfase(RafaelRibeiro/Vasco

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