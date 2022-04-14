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Vasco busca acordo com Flamengo e Fluminense pelo Maracanã, mas deverá ter 777 Partners como trunfo

Empresa estadunidense está em vias de entrar de vez na vida do Cruz-Maltino, e ter o time atuando no Maior do Mundo tende a ser objeto de, se necessário, mais investimento...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 08:00
Enquanto dá os primeiros passos nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro para voltar à elite nacional, o Vasco também trabalha nos bastidores pensando no palco das partidas. O clube ostenta, orgulhosamente, o Estádio de São Januário, mas não é novidade que deseja voltar a participar da gestão do Maracanã. Atualmente, Flamengo e Fluminense a dividem. Agora, porém, há um trunfo: a iminência da entrada da 777 Partners de forma efetiva na vida cruz-maltina e o dinheiro a isso atrelado.- Ontem (terça-feira), eu estive com o governador Cláudio Castro falando mais uma vez sobre o Maracanã, dizendo que temos todo o interesse em voltar a ele. Vai haver uma licitação, estamos esperando para saber como ela será feita, mas já colocamos que temos que estar dentro. Conversei com o (Rodolfo) Landim duas ou três vezes sobre isso e com o Mário (Bittencourt) também - afirmou Salgado, citando os presidentes de Fla e Flu, após a cerimônia de homenagem a Roberto Dinamite, na noite da última quarta-feira. E completou:
- Eles criam uma certa resistência, não contra o Vasco, mas por causa do número de jogos. Eles têm mais ou menos 70 jogos para fazer e são dois clubes. Fica muito apertado cumprirem essa meta. Então qual é a solução? Entendemos que o Vasco precisa jogar de 10 a 15 jogos no Maracanã. Então eu levei a proposta ontem ao Cláudio Castro: "É o seguinte, governador. Você vai receber o Flamengo e o Fluminense, e a minha proposta é cada um ceder ao Vasco seis ou sete partidas, o que é bastante razoável. Então nós três no Maracanã, sem briga nenhuma." Essa proposta está na mão do governador e ele ficou de apresentar ao Flamengo e ao Fluminense - relatou o presidente do Vasco.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Internamente, a expectativa do Cruz-Maltino é que a licitação seja publicada em poucas semanas, após a aprovação total da entrada da 777 Partners no clube. A partir de então, o clube terá mais dinheiro e autonomia para, caso não haja acordo com os coirmãos, fazer, eventualmente de forma individual, uma oferta pelo estádio estadual. Não é o objetivo primário, por isso as conversas com os clubes envolvidos e com o governador, mas é uma possibilidade.
Até porque, tanto em termos de possibilidade de receita quanto de outros eventos podem ser realizados no Maior do Mundo. Para quem promete investir um total de R$ 700 milhões, desejar retorno é consequência.
Crédito: VascoprojetateroMaracanãcomopalcoparamaispartidasaolongodatemporada(ArmandoPaiva/Lancepress!

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