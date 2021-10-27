  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco bate o Dínamo Minsk e fica com a terceira colocação do Mundialito de futebol de areia
Após perder para o Lokomotiv de Moscou, Trem-Bala da Areia venceu por 10 a 6 e encerrou a participação na competição no pódio. Bokinha foi o grande destaque e marcou 4 gols...
LanceNet

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:00

O Vasco venceu, na tarde desta quarta-feira, o Dínamo Minsk, de Belarus, por 10 a 6 e ficou com a terceira colocação do Mundialito de futebol de areia, realizado em Moscou, na Rússia. Os gols do Trem-Bala da Areia foram marcados por Bokinha (4), Joseph Jr. (2), Benjamin JR (2), Mauricinho e Jordan.Mais cedo, a equipe foi derrotada por 4 a 3 pelo Lokomotiv Moscou, que faz a final contra o Braga, de Portugal. Vale destacar que o formato da competição teve que ser alterado devido ao aumento no número de óbitos de Covid-19 na capital russa. A cidade decretou o início do Lockdown nesta quinta-feira e antecipou o torneio.
Vale destacar que essa foi a quinta participação do Vasco no Mundialito. Em todas, o Cruz-Maltino terminou entre os três primeiros lugares do torneio. Em 2011 ergueu a taça, foi vice em 2015 e ficou com a terceira colocação em 2012, 2013 e 2021.
O Vasco foi para cima desde o início do jogo e Jordan acertou uma bicicleta, mas o goleiro do Dínamo afastou o perigo. Logo na segunda chance, o time abriu o placar com Josep, que acertou um bomba no ângulo.
No início do segundo tempo, Bokinha finalizou e ampliou o placar para os cariocas, em Moscou. Em seguida, Chaikouski chutou e o montinho enganou o goleiro Bobô antes de balançar a rede. Bokinha voltou a ser decisivo ao acertar mais um bonito chute e comemorar com os companheiros.
O time de Belarus tentou reagir e Ryabko cobrou falta para marcar o segundo da equipe. Em outra falta, Ryabko bateu com categoria e deixou tudo igual nas areias russas.
Em um jogo bem disputado, Benjamin Jr. recolocou o Vasco em vantagem ao acertar um lindo voleio. Minutos depois, Mauricinho ampliou com um sem pulo no canto do arqueiro adversário.
No terceiro tempo, os cariocas deslancharam e sacramentaram a terceira colocação. Josep Jr. marcou e logo depois Jordan ampliou para 7 a 3. O Dínamo descontou com Novikau, mas Benjamin Jr. aumentou a vantagem do Vasco com ajuda do montinho.
No fim, Bokach marcou mais um gol para a equipe de Belarus na partida e o Vasco aumentou a vantagem com o craque do jogo: Bokinha, de pênalti. Chaikouski marcou o último gol do Dínamo e novamente Bokinha balançou a rede pela quarta vez na partida, o décimo do Vasco.

