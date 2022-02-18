Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carioca

Vasco bate o Bangu em noite de Nene, que brilha e vira artilheiro do Carioca

Camisa 10 deu uma assistência e fez um golaço de falta para salvar o Cruz-Maltino, que sofria contra o Bangu comandado por Felipe Loureiro, ídolo do time de São Januário

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 22:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 22:54
Nene foi o nome da vitória do Vasco sobre o Bangu
Nene foi o nome da vitória do Vasco sobre o Bangu Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O jogo parecia encardido. Estava muito difícil para o Vasco. Mas num intervalo de cinco minutos, Nene tirou duas jogadas lindas do repertório para dar uma assistência para Raniel e marcar ele mesmo o segundo gol. Deste modo, Felipe Loureiro, ou Felipe Maestro, até foi recebido com homenagens na noite desta quinta-feira (17, em São Januário, mas o técnico do Bangu viu o time cruz-maltino conquistar mais uma vitória no Campeonato Carioca.
Com o 2 a 0, o Cruz-Maltino chegou a 16 pontos e subiu uma posição na tabela. O camisa 10 é o artilheiro da competição, com cinco gols. O próximo adversário é o Audax, domingo (20).

O JOGO

Aos quatro minutos, duas chances seguidas para o time visitante. Nascimento limpou dois marcadores, chutou e Thiago Rodrigues defendeu. No rebote, o goleiro afastou para frente, e Roberto Baggio não conseguiu finalizar na direção certa. Pouco depois foi Nene quem fez Paulo Henrique trabalhar após receber passe de Gabriel Pec. E quatro minutos depois, Bruno Nazário aproveitou jogada pela esquerda e chutou forte, mas o goleiro alvirrubro defendeu novamente. E ainda teve a chance de Pec, que chutou forte, mas o goleiro pegou. Era o melhor momento do Vasco. 
Só que na volta da parada técnica, o Bangu, que estava organizado, teve campo para jogar. Anderson Conceição precisou intervir pela primeira vez aos 21 minutos. Aos 24, Denilson chutou de muito longe e obrigou Thiago Rodrigues a fazer boa defesa. No minuto seguinte, Daniel Dias recebeu da esquerda e chutou com perigo, só que por cima. E o goleiro vascaíno precisou trabalhar novamente aos 27, após chute de Lucas Oliveira. Era pressão do Bangu! O time da casa até respirou aos 35, quando Juninho chutou forte, mas a bola não entrou. Mas Anderson Conceição precisou intervir outras duas vezes para salvar o Cruz-Maltino antes do apito para o intervalo.
A segunda etapa começou com o time comandado por Felipe novamente melhor. Santarém fez o goleiro vascaíno trabalhar logo aos três minutos. Mas aos cinco, Juninho respondeu com um chute colocado. Mas o jogo seguida muito difícil para o Vasco. Só que aí Nene tirou da cartola um passe de calcanhar que virou um lançamento para Raniel, na cara do gol. Mesmo marcado, o centroavante conseguiu chutar no canto e abrir o placar aos 14 minutos. E Nene tranquilizou mais ainda a torcida aos 19 minutos, em cobrança de falta. Como se fosse fácil, o camisa 10 guardou no ângulo superior direito do goleiro alvirrubro. Vasco 2 a 0. 
E depois da parada para hidratação, com substituições frequentes, o ritmo de oportunidades para ambos os times diminuiu. Gabriel Pec chegou a encantar a torcida com um elástico na ponta direita e Nene tentou um gol do meio-campo. Nenhum dos dois foi feliz nas respectivas jogadas. O time visitante até deu dois sustos nos minutos finais, mas não conseguiu diminuir o prejuízo na noite chuvosa na Colina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados