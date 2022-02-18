Vasco bate o Bangu em noite de Nene, que brilha e vira artilheiro do Carioca

Nene foi o nome da vitória do Vasco sobre o Bangu Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

O jogo parecia encardido. Estava muito difícil para o Vasco. Mas num intervalo de cinco minutos, Nene tirou duas jogadas lindas do repertório para dar uma assistência para Raniel e marcar ele mesmo o segundo gol. Deste modo, Felipe Loureiro, ou Felipe Maestro, até foi recebido com homenagens na noite desta quinta-feira (17, em São Januário, mas o técnico do Bangu viu o time cruz-maltino conquistar mais uma vitória no Campeonato Carioca.

Com o 2 a 0, o Cruz-Maltino chegou a 16 pontos e subiu uma posição na tabela. O camisa 10 é o artilheiro da competição, com cinco gols. O próximo adversário é o Audax, domingo (20).

O JOGO

Aos quatro minutos, duas chances seguidas para o time visitante. Nascimento limpou dois marcadores, chutou e Thiago Rodrigues defendeu. No rebote, o goleiro afastou para frente, e Roberto Baggio não conseguiu finalizar na direção certa. Pouco depois foi Nene quem fez Paulo Henrique trabalhar após receber passe de Gabriel Pec. E quatro minutos depois, Bruno Nazário aproveitou jogada pela esquerda e chutou forte, mas o goleiro alvirrubro defendeu novamente. E ainda teve a chance de Pec, que chutou forte, mas o goleiro pegou. Era o melhor momento do Vasco.

Só que na volta da parada técnica, o Bangu, que estava organizado, teve campo para jogar. Anderson Conceição precisou intervir pela primeira vez aos 21 minutos. Aos 24, Denilson chutou de muito longe e obrigou Thiago Rodrigues a fazer boa defesa. No minuto seguinte, Daniel Dias recebeu da esquerda e chutou com perigo, só que por cima. E o goleiro vascaíno precisou trabalhar novamente aos 27, após chute de Lucas Oliveira. Era pressão do Bangu! O time da casa até respirou aos 35, quando Juninho chutou forte, mas a bola não entrou. Mas Anderson Conceição precisou intervir outras duas vezes para salvar o Cruz-Maltino antes do apito para o intervalo.

A segunda etapa começou com o time comandado por Felipe novamente melhor. Santarém fez o goleiro vascaíno trabalhar logo aos três minutos. Mas aos cinco, Juninho respondeu com um chute colocado. Mas o jogo seguida muito difícil para o Vasco. Só que aí Nene tirou da cartola um passe de calcanhar que virou um lançamento para Raniel, na cara do gol. Mesmo marcado, o centroavante conseguiu chutar no canto e abrir o placar aos 14 minutos. E Nene tranquilizou mais ainda a torcida aos 19 minutos, em cobrança de falta. Como se fosse fácil, o camisa 10 guardou no ângulo superior direito do goleiro alvirrubro. Vasco 2 a 0.