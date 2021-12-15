Vasco avança para a renovação do patrocínio com a Havan

O Vasco deve ter um novo aporte financeiro em breve. Isso porque avança a negociação para a renovação do patrocínio da rede varejista Havan ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!. Caso confirmada a extensão, será o terceiro ano da parceria.A Havan ocupa, atualmente, o espaço dos ombros da camisa vascaína. Como há satisfação de ambos os lados, a tendência é de leve aumento no valor pouco superior a R$ 4,2 milhões no aporte.