Vasco avança para a renovação do patrocínio com a Havan

O Vasco deve ter um novo aporte financeiro em breve. Isso porque avança a negociação para a renovação do patrocínio da rede varejista Havan ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!. Caso confirmada a extensão, será o terceiro ano da parceria.A Havan ocupa, atualmente, o espaço dos ombros da camisa vascaína. Como há satisfação de ambos os lados, a tendência é de leve aumento no valor pouco superior a R$ 4,2 milhões no aporte.
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À época do acerto, ainda em janeiro do ano passado, houve polêmicas e protestos devido à figura de Luciano Hang, dono da rede. Os valores, todavia, são considerados importantes no atual cenário financeiro do Cruz-Maltino.