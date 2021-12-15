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Vasco avança para a renovação do patrocínio com a Havan

Rede varejista caminha para estampar a logomarca na camisa cruz-maltina pelo terceiro ano consecutivo...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 18:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:34

O Vasco deve ter um novo aporte financeiro em breve. Isso porque avança a negociação para a renovação do patrocínio da rede varejista Havan ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!. Caso confirmada a extensão, será o terceiro ano da parceria.A Havan ocupa, atualmente, o espaço dos ombros da camisa vascaína. Como há satisfação de ambos os lados, a tendência é de leve aumento no valor pouco superior a R$ 4,2 milhões no aporte.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
À época do acerto, ainda em janeiro do ano passado, houve polêmicas e protestos devido à figura de Luciano Hang, dono da rede. Os valores, todavia, são considerados importantes no atual cenário financeiro do Cruz-Maltino.
Crédito: LogomarcadaHavanocupa,atualmente,oespaçodosombrosdacamisadoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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