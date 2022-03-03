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Vasco arrecada mais de R$ 25 mil em leilão de uniformes para ajudar vítimas das chuvas de Petrópolis

Dentre as peças, o maior lance foi o uniforme do capitão Nene no valor de R$ 5.600,00. A segunda camisa com maior arrecadação foi do atacante Gabriel Pec, natural de Petrópolis...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 17:41

Publicado em 03 de Março de 2022 às 17:41

O Vasco arrecadou R$ 25.568,00 com o leilão dos uniformes utilizados pelo time titular na vitória sobre o Bangu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A iniciativa foi realizada através do site playforacause.com.br e o valor será destinado para a organização comunitária "SOS Serra" para ajudar as vítimas das chuvas de Petrópolis.Os uniformes leiloados foram autografados pelos onze jogadores titulares e teve nas mangas a seguinte inscrição: "SOS Petrópolis". Na partida, que marcou o reencontro do Vasco com o ídolo Felipe, que comanda o Alvirrubro, os torcedores que compareceram em São Januário levaram doações para os moradores de Petrópolis.
Dentre as peças, o maior lance foi o uniforme do capitão Nene. No jogo, o camisa 10 deu uma assistência para Raniel e marcou o segundo gol do triunfo por 2 a 0 - o valor foi de R$ 5.600,00. A segunda camisa com maior arrecadação foi do atacante Gabriel Pec, cria da base cruz-maltina, natural de Petrópolis. O valor foi de R$ 4.080,00.
Em terceiro, a camisa do zagueiro Anderson Conceição, que tem conquistado seu espaço e agradado a torcida, foi arrematada por R$ 2.040. A camisa do artilheiro Raniel, que já marcou seis gols na temporada (cinco no Carioca e um na Copa do Brasil), teve o lance de R$ 1.925.
Cabe salientar que além das camisas, o clube carioca arrecadou donativos - entre eles: roupas, alimentos e produtos de higiene por meio de suas redes sociais antes do início do jogo. A "SOS Serra" é uma organização comunitária fundada em abril de 2021 por petropolitanos, que procuram apoiar famílias necessitadas da região através de doações.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
As enchentes e deslizamentos de terra que assolaram Petrópolis causaram até o momento 232 mortes, e cinco pessoas seguem desaparecidas até o fechamento desta matéria. Além disso, milhares de moradores da região ficaram desabrigados em virtude das fortes chuvas.
CONFIRA OS VALORES ARRECADADOS COM CADA CAMISA
Nenê – R$ 5.600Gabriel Pec – R$ 4.080Anderson Conceição – R$ 2.040Raniel – R$ 1.925Matheus Barbosa – R$ 1.893Riquelme – R$ 1.850Juninho – R$ 1.750Weverton – R$ 1.740Thiago Rodrigues – R$ 1.650Bruno Nazário – R$ 1.550Luís Cangá – R$ 1.490
Crédito: VascoleiloouuniformesutilizadospelostitularesnapartidacontraoBangu,peloCarioca(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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