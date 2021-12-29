Vasco apresenta orçamento para 2022, mas votação vai ser em janeiro; ex-dirigentes criticam atual gestão

O Vasco apresentou, na noite da última terça-feira, o orçamento para o ano que vem. Numa reunião do Conselho Deliberativo - pela primeira vez transmitida publicamente por um canal do clube -, foi anunciada a previsão de R$ 3,8 milhões para a folha salarial do futebol. O montante é pouco superior ao deste 2021.Ao todo, o Cruz-Maltino prevê arrecadação de R$ 173 milhões e R$ 235 milhões de gastos. Houve apresentação da diretoria, especificamente do vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, mas por um erro na peça exposta a votação não ocorreu. Ela vai se dar em janeiro.