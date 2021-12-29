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Vasco apresenta orçamento para 2022, mas votação vai ser em janeiro; ex-dirigentes criticam atual gestão

Clube prevê déficit de R$ 62 milhões, mas erro na peça apresentada adiou a votação para o início do ano que vem. Alexandre Campello e Roberto Monteiro tecem críticas...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 14:10

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:10

O Vasco apresentou, na noite da última terça-feira, o orçamento para o ano que vem. Numa reunião do Conselho Deliberativo - pela primeira vez transmitida publicamente por um canal do clube -, foi anunciada a previsão de R$ 3,8 milhões para a folha salarial do futebol. O montante é pouco superior ao deste 2021.Ao todo, o Cruz-Maltino prevê arrecadação de R$ 173 milhões e R$ 235 milhões de gastos. Houve apresentação da diretoria, especificamente do vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, mas por um erro na peça exposta a votação não ocorreu. Ela vai se dar em janeiro.
O vice-presidente de marketing, Vitor Roma, informou que o clube está em vias de confirmar dois novos patrocínios. A reunião também teve momentos de gafe e críticas por parte da oposição.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Fora do Deliberativo as críticas também acontecem. Numa rede social, o ex-presidente da casa Roberto Monteiro criticou o erro no orçamento apresentado. O ex-mandatário do clube Alexandre Campello contestou, na mesma rede, os números apresentados pela atual gestão.
Crédito: DeliberativocostumasereunirnasededaLagoa,masoencontro,destavez,foivirtual(RafaelRibeiro/Vasco

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