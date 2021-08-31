Vasco anuncia venda de Arthur Sales para o Lommel SK, time da Bélgica que pertence ao Grupo City

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na tarde desta terça-feira, o Vasco anunciou a venda de Arthur Sales, de apenas 19 anos, para o Lommel SK (BEL), time que integra o Grupo City. O atacante, que é cria da base do Cruz-Maltino, deixa o clube após dez partidas pela equipe profissional - cinco pela Série B, quatro pelo Campeonato Carioca e um pela Copa do Brasil.

> Vasco terá o retorno de dois jogadores contra o Brasil de Pelotas pela Série BSegundo o site ge, a transferência de Arthur Sales para o time belga foi fechada em 3 milhões de dólares, o que dá quase R$ 15,5 milhões na cotação atual. No negócio, o Lommel SK adquiriu 80% dos direitos econômicos do atacante. Dessa forma, o Vasco mantém os 20% restantes.

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Vale lembrar que o Vasco, ainda em julho, recusou uma proposta de R$ 8 milhões do Pafos, do Chipre, pelo artilheiro do time sub-20 na temporada. Em nota, o Gigante da Colina desejou sorte a Arthur no novo desafio e destacou que torcerá para que "mais um coração infantil" brilhe no futebol da Europa.

- O Club de Regatas Vasco da Gama deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a “Raiz Vasco” continuará viva. Torcemos para que mais um coração infantil brilhe no futebol europeu! Boa sorte, Arthur!VEJA A NOTA OFICIAL DO VASCO NA ÍNTEGRA

O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta terça-feira (31/08) a transferência em definitivo do atleta Arthur Sales para o futebol europeu. Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o atacante defenderá nas próximas temporadas as cores do Lommel SK (BEL), clube que integra o Grupo City.

O jovem encerrará sua primeira passagem pelo clube de São Januário aos 19 anos com 10 jogos disputados pela equipe profissional e conquistas importantes nas categorias de base.

ARTHUR SALES

Natural do Espírito Santo, Arthur de Oliveira Sales chegou ao Vasco da Gama no ano de 2016, após ser aprovado numa peneira promovida pelo Clube. Na temporada passada, com o sub-20, Arthur conquistou Carioca e os títulos inéditos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Foi promovido para o time profissional em 2021, e sua estreia aconteceu durante a disputa do Carioca. Também chegou a ser utilizado em partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil.