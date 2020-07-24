Vasco anuncia renovações de cinco jogadores revelados em São Januário

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco anunciou, no início da noite desta quinta-feira, a extensão contratual de cinco jogadores: do lateral-direito Cayo Tenório, do zagueiro Ulisses, do volante Bruno Gomes, do meia Gabriel Pec e do atacante Vinícius.- A ideia do Vasco é ter um processo de desenvolvimento e amadurecer o processo desses Meninos da Colina. Assim como uma valorização para os jogadores criados na base que estão começando na categoria profissional - afirmou o diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco, ao site oficial do Cruz-Maltino.

Cayo Tenório e Ulisses tinha contrato até o final do ano que vem, e prolongaram até dezembro de 2022.Bruno Gomes tinha vínculo até julho do ano que vem, e prolongou até julho de 2023.​Gabriel Pec já tinha contrato até agosto de 2024, mas teve o salário e, consequentemente, a multa rescisória ampliados.Vinícius estendeu o contrato de agosto de 2024 para dezembro do mesmo ano.