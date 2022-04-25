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futebol

Vasco anuncia renovação de contrato do meia Laranjeira

Jogador revelado pelo Cruz-Maltino terá novo vínculo com o clube até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 18:46

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:46

O Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira a renovação do contrato do meia Laranjeira. O jogador revelado pelo Cruz-Maltino renovou até 31 de dezembro de 2023. > Confira a tabela da Série B
> Queda de rendimento de Nenê faz crescer expectativa por Palácios​O meio-campista atuou somente em cinco partidas com a camisa do Gigante, somando apenas 32 minutos em campo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem de 22 anos sequer foi relacionado pelo técnico Zé Ricardo.
Na próxima rodada, o Vasco enfrentará a Ponte Preta às 21h30, em São Januário, pela quarta rodada da Segunda Divisão do Brasileirão. A equipe do técnico Zé Ricardo está pressionada por seguir sem vencer no Brasileirão e, atualmente, ocupa a 15ª posição na tabela.
Crédito: LaranjeirarenovacomoVascoatéXXXX(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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