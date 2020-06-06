Vasco anuncia que valores do plano 'Norte a Sul' serão repassados às categorias base do clube

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

O Vasco anunciou neste sábado mais uma medida em relação ao seu plano de sócios. Tanto no Twitter oficial do Cruz-Maltino quanto no Instagram do Sócio Gigante, o clube confirmou que, a partir do segundo semestre, os valores arrecadados na categoria "Norte a Sul" será repassado para as categorias de base.

O plano incentiva que vascaínos que moram fora do Rio de Janeiro se tornem sócios do clube.A partir deste segundo semestre toda a renda obtida com a categoria Norte a Sul será destinada para a #BaseForte.#BoraRenovar? ??https://t.co/BzJzLMH63H#JuntosSomosGigante pic.twitter.com/lI0jQvbyMn— Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 6, 2020 Além de 50% de desconto nos ingressos para arquibancadas e prioridade na compra em jogos com mando do Vasco, o plano oferece experiências exclusivas a associados de fora do Rio de Janeiro.

Em virtude da escalada da pandemia do novo coronavírus, nesta temporada as competições de categorias de base vêm tendo seu calendário bastante afetado.