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Vasco anuncia que valores do plano 'Norte a Sul' serão repassados às categorias base do clube

Quantia arrecada com os associados que moram fora do Rio de Janeiro contribuirá para investimento nas promessas da Colina, de acordo com o Vasco...
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Publicado em 

06 jun 2020 às 18:45

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 18:45

Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O Vasco anunciou neste sábado mais uma medida em relação ao seu plano de sócios. Tanto no Twitter oficial do Cruz-Maltino quanto no Instagram do Sócio Gigante, o clube confirmou que, a partir do segundo semestre, os valores arrecadados na categoria "Norte a Sul" será repassado para as categorias de base.
O plano incentiva que vascaínos que moram fora do Rio de Janeiro se tornem sócios do clube.A partir deste segundo semestre toda a renda obtida com a categoria Norte a Sul será destinada para a #BaseForte.#BoraRenovar? ??https://t.co/BzJzLMH63H#JuntosSomosGigante pic.twitter.com/lI0jQvbyMn— Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 6, 2020 Além de 50% de desconto nos ingressos para arquibancadas e prioridade na compra em jogos com mando do Vasco, o plano oferece experiências exclusivas a associados de fora do Rio de Janeiro.
Em virtude da escalada da pandemia do novo coronavírus, nesta temporada as competições de categorias de base vêm tendo seu calendário bastante afetado.
O Cruz-Maltino conta atualmente com 168.323 sócios, de acordo com o contador do site Sócio Gigante.E MAIS:Vasco parabeniza Clóvis Munhoz, ex-médico do clube que venceu a batalha contra a COVID-19Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeira E MAIS:

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