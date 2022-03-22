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Vasco anuncia que Iran, o 'Luva de Pedreiro', será o primeiro convidado do podcast 'Fala, Vascão'

Influenciador fenômeno nas redes sociais é torcedor do Gigante e desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira convocando cruz-maltinos: 'É sensacional, não pode perder pai'...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 14:33

Publicado em 22 de Março de 2022 às 14:33

O melhor do mundo está na área. Iran, o Luva de Pedreiro está no Rio de Janeiro e será o primeiro convidado na estreia do podcast do Vasco, 'Fala, Vascão'. O episódio irá ao ar nesta quarta-feira (23), às 19h, na VascoTV.O influenciador vascaíno, que é um fenômeno nas redes sociais, desembarcou nesta segunda no Rio de Janeiro e já posou com a nova camisa do clube autografada pelo time.
Recentemente, o menino vem mostrando nos últimos dias as transformações que a fama fez em sua vida. Ele conheceu a praia, viajou de avião pela primeira vez e experimentou pizza e batata frita.Iran Santana Alves, 'o cara da luva de pedreiro' tem 20 anos e é natural de Quinjingue, uma pequena cidade de aproximadamente 29 mil habitantes, que fica a 322 km de Salvador.
Sua fama veio nas redes sociais, nas quais ele produz vídeos marcando golaços e comemora de forma descontraída e empolgada. Seu conteúdo já foi citado por grandes clubes do cenário europeu, como o Barcelona e o Bayern de Munique. Hoje, ele possui cerca de 5,8 milhões de seguidores no Instagram e 9,4 milhões no TikTok.
Crédito: Iran,'ocaradaluvadepedreiro'desembarcounoRiodeJaneironestasegunda-feira(Foto:Divulgação/Vasco

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