Vasco anuncia patrocínio de plataforma de descontos; marca estampa manga da camisa

O Vasco anunciou o sétimo patrocínio que estampará a camisa cruz-maltina. Nesta quinta, o clube anunciou a parceria com a Cartão de Todos, plataforma de descontos nas áreas da saúde, educação e lazer. A empresa oferecerá um plano especial para os vascaínos, que terão benefícios especiais com o cartão. Ainda não há detalhes concretos sobre os valores do negócio. Desde 2001 no mercado, a Cartão de Todos integra o grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega empresas de seis setores diferentes. A logo da empresa ocupará a manga do uniforme. Além da marca, o clube conta com o patrocínio da Pixbet" (empresa de apostas), "BMG" (banco), "Vrauu Energy Drink" (empresa de bebidas energéticas), "Forte Aliança" (seguro para carros), "Multimarcas Consórcios" (administradora de consórcios) e "TIM" (operadora de telefonia).