Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco anuncia patrocínio de plataforma de descontos; marca estampa manga da camisa
futebol

Vasco anuncia patrocínio de plataforma de descontos; marca estampa manga da camisa

Clube anunciou patrocínio da Cartão de Todos, empresa que garante descontos nas áreas da saúde, educação e lazer; Cruz-Maltinos terão benefícios especiais...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 14:35
O Vasco anunciou o sétimo patrocínio que estampará a camisa cruz-maltina. Nesta quinta, o clube anunciou a parceria com a Cartão de Todos, plataforma de descontos nas áreas da saúde, educação e lazer. A empresa oferecerá um plano especial para os vascaínos, que terão benefícios especiais com o cartão. Ainda não há detalhes concretos sobre os valores do negócio. Desde 2001 no mercado, a Cartão de Todos integra o grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega empresas de seis setores diferentes. A logo da empresa ocupará a manga do uniforme. Além da marca, o clube conta com o patrocínio da Pixbet" (empresa de apostas), "BMG" (banco), "Vrauu Energy Drink" (empresa de bebidas energéticas), "Forte Aliança" (seguro para carros), "Multimarcas Consórcios" (administradora de consórcios) e "TIM" (operadora de telefonia).
> Veja a classificação do Carioca
Crédito: CartãodeTodoséanovapatrocinadoradoVasco(Divulgação/VascodaGama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados