Vasco anuncia patrocínio de dois anos com empresa de bebidas energéticas; Ronaldinho é o embaixador da marca

O Vasco anunciou, na tarde desta quarta-feira, o acerto de um novo patrocínio para a barra das costas do uniforme da equipe profissional e a barra da frente do time Sub-20. Trata-se da VRAUU Energy Drink Brasil, marca de bebidas energéticas, que tem como embaixador o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O acordo foi selado ao vivo pela VascoTV, e é válido pelos próximos dois anos. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

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Confira a nota oficial do Vasco sobre a parceria

Na tarde desta quarta-feira (26/1), seguindo o planejamento da atual gestão de valorização e reposicionamento de marca do Gigante da Colina, Vasco da Gama e VRAUU Energy Drink assinaram contrato de patrocínio para o Clube, com parceria válida por dois anos. A marca de bebidas energéticas será estampada nas camisas das equipes profissional (barra-costas) e Sub-20 (barra-frente), além disso a VRAUU recebe a designação de “Energético Oficial do Vasco da Gama” e estará presente em ações da VascoTV e nas mídias sociais do clube. A empresa já firmou parcerias no futebol com o Real Betis, da Espanha; e o SL Benfica, em Portugal.

Estiveram presentes no evento em São Januário o presidente Jorge Salgado, o 1o Vice-Presidente Geral, Carlos Roberto Osorio e o VP de Marketing Vítor Roma. A VRAUU Energy Drink foi representada por seu CEO Patrick Magalhães e pelo membro do comitê executivo da empresa Fábio Ricardo Pereira.

– O Vasco da Gama se sente orgulhoso de ter sido escolhido pela VRAUU como porta de entrada em nosso país. Somos um clube Gigante, que tem a mais linda história do futebol. Temos certeza que será uma parceria vitoriosa para ambos os lados. Agradecemos a confiança e damos as boas-vindas ao nosso novo parceiro, declarou o presidente Jorge Salgado.

O anúncio foi realizado ao vivo no pré-jogo da Vasco TV, antes da estreia do Cruzmaltino na temporada, diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Fábio Ricardo, um dos sócios da marca, destacou a história e grandeza do Vasco como determinantes para a parceria:

– A parceria com o Clube de Regatas Vasco da Gama será fundamental para a marca. A operação no Brasil acontecerá a partir do mês de fevereiro. Unir-se a um clube de massa, com uma linda história, de conquistas e vitórias, é algo de muita importância para a marca. Em 2022, nosso grande desafio é lançar os produtos nos mercados brasileiro, norte-americano e europeu.

SOBRE A VRAUU ENERGY DRINK

Toda a linha dos produtos da marca VRAUU ENERGY DRINK é fabricada na Áustria, com elevada qualidade. Um país de referência, com todo know-how na produção de bebidas energéticas. Possui quatro sabores: ORIGINAL, SUGARFREE, TROPICAL e MELANCIA, todos à base de taurina, cafeína e vitaminas essenciais para a saúde. O sabor e a energia tornam o seu consumo adequado em todos os momentos do dia. Os produtos VRAUU estarão à disposição dos consumidores brasileiros a partir de fevereiro.