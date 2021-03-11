Vasco anuncia oficialmente a saída do coordenador de preparação de goleiros da base: Acácio

Em meio ao processo de reestruturação do seu futebol, o Vasco anunciou oficialmente, na manhã desta quinta, a saída de Acácio do cargo de Coordenador de Preparação de Goleiros da Base, e agradeceu o ex-jogador pelos serviços prestados. Com uma nova realidade financeira depois de confirmar o rebaixamento, o clube já havia divulgado o desligamento de 15 profissionais e organograma do departamento para a próxima temporada e passa por mudanças.
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Durante sua passagem como colaborador na formação de atletas, Acácio manteve o seu vínculo com o Cruz-Maltino, clube pelo qual é ídolo e tornou-se uma referência embaixo da baliza. Nos anos 80 e 90, o ex-arqueiro teve conquistas memoráveis, que ficarão para sempre na memória do torcedor.
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Além disso, o Vasco reiterou, em seu site oficial, que o clube sempre estará de portas abertas para seus ídolos e desejou a Acácio todo sucesso por sua bonita história no futebol e do clube. Antes disso, a direção já havia anunciado um novo supervisor e um preparador de goleiros para o lugar do ídolo Carlos Germano, que também deixou a equipe de São Januário.
Na última semana, o clube carioca anunciou o desligamento de 15 profissionais do departamento de futebol: Vanderlei Luxemburgo (treinador), Maurício Copertino (auxiliar técnico), Alexandre Graselli (auxiliar técnico), Antônio Mello (coordenador da preparação física), Mauro Britto (preparador físico), Armando Marcial (preparador físico), Alexandre Trindade (preparador físico), Raul Sant’Anna (preparador físico), Carlos Germano (treinador de goleiros), José Quitete (auxiliar do treinamento de goleiros), Dr. Carlos Fontes (médico), Dr. Rodrigo Furtado (médico), Dr. Victor Baitelli (médico), Fábio Feitosa (fisioterapeuta) e Ramon Travassos (fisioterapeuta)