Vasco anuncia oficialmente a saída do coordenador de preparação de goleiros da base: Acácio

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em meio ao processo de reestruturação do seu futebol, o Vasco anunciou oficialmente, na manhã desta quinta, a saída de Acácio do cargo de Coordenador de Preparação de Goleiros da Base, e agradeceu o ex-jogador pelos serviços prestados. Com uma nova realidade financeira depois de confirmar o rebaixamento, o clube já havia divulgado o desligamento de 15 profissionais e organograma do departamento para a próxima temporada e passa por mudanças.

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Durante sua passagem como colaborador na formação de atletas, Acácio manteve o seu vínculo com o Cruz-Maltino, clube pelo qual é ídolo e tornou-se uma referência embaixo da baliza. Nos anos 80 e 90, o ex-arqueiro teve conquistas memoráveis, que ficarão para sempre na memória do torcedor.

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Além disso, o Vasco reiterou, em seu site oficial, que o clube sempre estará de portas abertas para seus ídolos e desejou a Acácio todo sucesso por sua bonita história no futebol e do clube. Antes disso, a direção já havia anunciado um novo supervisor e um preparador de goleiros para o lugar do ídolo Carlos Germano, que também deixou a equipe de São Januário.