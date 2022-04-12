futebol

Vasco anuncia o empréstimo de Danilo Boza junto ao Juventude

Zagueiro de 23 anos foi oficializado pelo Cruz-Maltino no último dia da primeira janela de transferências. Há opção de compra no acordo...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 17:49

No último dia da primeira janela de transferências, o Vasco anunciou um reforço para a defesa. O zagueiro Danilo Boza, que pertence ao Juventude, chega ao Cruz-Maltino com contrato até o final de novembro, com opção de compra. Ele tem 23 anos.Danilo chega para o setor mais carente do time. Antes, só havia a dupla titular, Quintero e Anderson Conceição, mais os ainda juniores Eric Pimentel e Zé Vitor. Ulisses está lesionado. Confira a nota oficial publicada no site oficial do Cruz-Maltino:
"O Vasco da Gama tem um novo reforço para a disputa do Brasileirão. O Gigante da Colina finalizou nesta terça-feira (12/04) a contratação por empréstimo do zagueiro Danilo. O defensor de 23 anos vinha defendendo as cores do Juventude (RS) e chega ao time cruz-maltino com contrato válido até 30 de novembro de 2022, com opção de compra.
Natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, Danilo foi revelado pelo Mirassol (SP) e possui passagens pelo Braga (POR), Figueirense, Athletico Paranaense, Santos e Juventude. No ano passado, o novo defensor cruz-maltino foi titular do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Além de zagueiro, Danilo também pode atuar na lateral-direita.
FICHA TÉCNICA DO REFORÇONome completo: Danilo Boza JuniorApelido: Danilo BozaData de nascimento: 06/05/1998 (23 anos)Local de nascimento: Rondonópolis (MT)Altura: 1,84mPosição: ZagueiroClubes: Mirassol (SP), Braga (POR), Figueirense, Athletico Paranaense, Santos, Juventude e Vasco da Gama"
