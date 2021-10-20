Vasco anuncia novo patrocinador máster; parceria renderá R$ 9 milhões até dezembro de 2022

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira, seu novo patrocinador máster. Trata-se de uma parceria com a PixBet, empresa brasileiro do ramo de apostas esportivas. Com isso, o acordo renderá R$ 9 milhões até dezembro de 2022 e a empresa estampará o local mais nobre do uniforme do Gigante da Colina. - Eu gostaria de dar as boas-vindas à PIXBET e dizer que estamos muito felizes com esse novo patrocínio, trazendo novas receitas ao Clube e construindo um Vasco cada vez mais forte. É importante destacar que toda a negociação se desenvolveu com total transparência junto aos nossos parceiros. O Vasco, com a força da nossa camisa, a PIXBET e a torcida mais engajada do Brasil com certeza formam um timaço - disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado.

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Estiveram presentes em São Januário para firmar o compromisso entre as partes o presidente Jorge Salgado, o CEO da PIXBET, Tadeu Dantas, o também CEO da PIXBET, Junior Farias, o CEO do Vasco, Luiz Mello, o VP de Marketing do Vasco, Vitor Roma, o Gerente de Marketing do Vasco, Fabio Monterosso, e representantes da Esportecom, agência que intermediou a negociação.

- Poder fazer parte do Club de Regatas Vasco da Gama é uma realização tão grandiosa quanto o próprio time. Esperamos que seja uma parceria de sucesso e com muitos títulos pela frente. Saudações vascaínas para a torcida que já acolheu a PIXBET - disse Junior Farias.

Dessa forma, com o acordo selado, a marca BMG será deslocada para a parte superior das costas do uniforme do Cruz-Maltino. Na época em que fechou a parceria com o banco, existia uma cláusula em que era permitida a troca do patrocinador máster caso houvesse uma proposta com valores superiores. Como o valor pago pelo BMG é de de aproximadamente R$ 5 milhões, a PixBet estampará a frente do uniforme do Vasco.

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