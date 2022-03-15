Vasco anuncia novo patrocinador; logomarca será estampada já contra o Flamengo, nesta quarta-feira

O Vasco anunciou um novo patrocínio: o acordo com a MetaSoccer é até o fim deste ano e a logomarca da empresa estará estampada no short do time. Mas a parceria começará, nesta quarta-feira, na omoplata do uniforme dos jogadores. O Cruz-Maltino vai enfrentar o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.O jogo MetaSoccer é permite que os jogadores criem seus clubes e gerem suas rendas enquanto jogam. A termos de comparação, é considerado um Elifoot ou Football Manager do NFT.

Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:

"Primeiro jogo de futebol no metaverso, MetaSoccer é o novo patrocinador do Vasco da Gama a partir desta terça-feira. O acordo do clube com o jogo que contempla metaverso, futebol e recompensas vai estar no short do time principal até o fim da temporada 2022. Mas a parceria começa nas semifinais do Carioca e a marca estará no omoplata da camisa do time.

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Com mais essa iniciativa, o Gigante da Colina segue firme na caminhada para a sua transformação digital. Júlia Fernandes, coordenadora de marketing digital do CRVG, acredita que esse é mais um passo do clube em busca da sua evolução digital.

- A parceria com o MetaSoccer é o início de uma história que teremos orgulho de contar no futuro. O MetaSoccer é o primeiro jogo de futebol no metaverso, mostrando que é tão pioneiro quanto o Vasco. Ao acreditar no projeto, o clube se posiciona sobre suas crenças na transformação digital do mercado, e da mais um passo em direção a sua evolução digital, disse Júlia.'"