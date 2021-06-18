Vasco anuncia museu interativo, ampliação do colégio e documentário; clube explica troféus amontoados

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, projetos culturais a partir da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Um deles é a criação de um museu interativo no local onde ficava a sala de troféus do clube, em São Januário. O lançamento foi numa cerimônia na Colina Histórica esta manhã.O presidente do clube, Jorge Salgado, esteve presente junto a outros dirigentes do clube e membros do poder público. Outros projetos são a ampliação do Colégio Vasco da Gama e a produção de um documentário sobre a história da instituição cruz-maltina.