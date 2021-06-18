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Vasco anuncia museu interativo, ampliação do colégio e documentário; clube explica troféus amontoados

Cruz-Maltino lançou projeto com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Troféus foram realocados, mas processo foi iniciado de maneira incorreta...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 17:15
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, projetos culturais a partir da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Um deles é a criação de um museu interativo no local onde ficava a sala de troféus do clube, em São Januário. O lançamento foi numa cerimônia na Colina Histórica esta manhã.O presidente do clube, Jorge Salgado, esteve presente junto a outros dirigentes do clube e membros do poder público. Outros projetos são a ampliação do Colégio Vasco da Gama e a produção de um documentário sobre a história da instituição cruz-maltina.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O processo de transferência dos itens do Salão para a Reserva Técnica do CPAD (Centro de Pesquisa, Preservação de Acervos e Divulgação da História e Memória do clube) foi iniciado dessa forma e, após identificação imediata do erro operacional pelos responsáveis, foi adotado o protocolo correto para transporte dos troféus. Ressaltamos que o erro operacional foi corrigido antes da saída do veículo e o transporte aconteceu com o novo protocolo. Nenhum troféu foi danificado durante o transporte para o CPAD."

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