Vasco anuncia museu interativo, ampliação do colégio e documentário; clube explica troféus amontoados

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, projetos culturais a partir da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Um deles é a criação de um museu interativo no local onde ficava a sala de troféus do clube, em São Januário. O lançamento foi numa cerimônia na Colina Histórica esta manhã.O presidente do clube, Jorge Salgado, esteve presente junto a outros dirigentes do clube e membros do poder público. Outros projetos são a ampliação do Colégio Vasco da Gama e a produção de um documentário sobre a história da instituição cruz-maltina.
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O processo de transferência dos itens do Salão para a Reserva Técnica do CPAD (Centro de Pesquisa, Preservação de Acervos e Divulgação da História e Memória do clube) foi iniciado dessa forma e, após identificação imediata do erro operacional pelos responsáveis, foi adotado o protocolo correto para transporte dos troféus. Ressaltamos que o erro operacional foi corrigido antes da saída do veículo e o transporte aconteceu com o novo protocolo. Nenhum troféu foi danificado durante o transporte para o CPAD."