Vasco anuncia Kauã Moura, volante ex-Flamengo, para o time sub-20

Enquanto vive o início de uma reestruturação institucional, o Vasco também muda no futebol de base. Mais especificamente no time sub-20, mais um reforço chegou: o volante Kauã Moura, ex-jogador do Flamengo, assim contrato de formação até fevereiro do ano que vem.Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:

"Visando fortalecer ainda mais as categorias de base, o Club de Regatas Vasco da Gama acertou a contratação do volante Kauã Moura, nascido em 2004, para a equipe Sub-20. Ele assinou contrato de formação até fevereiro de 2023.

O volante chega após observação do setor de Captação e Análise de Mercado. Ele estava no elenco Sub-17 do Flamengo e vai reforçar o elenco comandado pelo técnico Igor Guerra. Além dele, o treinador também conta para a posição nomes como Rodrigo, Barros e Lucas Eduardo. Os dois últimos também atuaram a temporada passada pela categoria Sub-17."