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futebol

Vasco anuncia empréstimo de Fernando Miguel ao Atlético Goianiense

Contratado em 2018, Fernando Miguel foi titular no gol do Vasco nas últimas duas temporadas...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:53

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 20:53
Crédito: Fernando Miguel foi um dos destaque do Vasco em 2020. Nayra Halm/Agência Lancepress!
O goleiro Fernando Miguel não atuará pelo Vasco em 2021. Isso porque, em comum acordo com a diretoria, o atleta decidiu se transferir, por empréstimo, ao Atlético Goianiense. A negociação foi selada nesta quinta-feira.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaApós concluir as negociações, Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Vasco, disse que já conversava com Fernando Miguel sobre essa possibilidade desde o Campeonato Brasileiro. Segundo o diretor, a decisão foi correta em virtude do processo de reestruturação do Vasco nesta temporada.
– Estamos conversando com o Fernando Miguel e seu empresário desde o final do Campeonato Brasileiro. Para entendermos qual seria o melhor projeto esportivo para o Fernando e o Vasco nesse momento. Considerando a procura e a negociação com o Atlético Goianiense, concluímos hoje que o melhor para todas as partes é a ida do atleta por empréstimo até o final do ano, em virtude desse momento de reestruturação esportiva e financeira do Vasco – comentou Alexandre Pássaro.
Ainda sobre Fernando Miguel, Alexandre Pássaro elogiou a postura do jogador durante seus anos dentro do clube. Para o diretor, o atleta entendeu e soube lidar com o momento pelo qual o Vasco atravessa.
– Como eu sempre disse, o Fernando Miguel é uma pessoa muito séria, extremamente comprometida com o trabalho e o Vasco da Gama. E mais uma prova disso é que nessa negociação ele abriu mão de valores e parcelou outros, fazendo o que pedimos para ele. Tudo por entender o momento que o Clube atravessa. Gostaria de externar toda minha gratidão pelos serviços prestados até aqui e pela retidão de caráter que ele tem. O Fernando tem contrato com o Vasco até dezembro 2022 e após essa temporada iremos avaliar seu futuro – concluiu.
Contratado pelo Gigante da Colina em 2018, junto ao Vitória, Fernando Miguel foi titular nas últimas duas temporadas do Vasco. Foram 125 jogos em três anos defendendo o clube. O experiente jogador conquistou um título, a Taça Guanabara, em 2019.

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