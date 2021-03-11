Vasco anuncia empréstimo de Fernando Miguel ao Atlético Goianiense

Crédito: Fernando Miguel foi um dos destaque do Vasco em 2020. Nayra Halm/Agência Lancepress!

O goleiro Fernando Miguel não atuará pelo Vasco em 2021. Isso porque, em comum acordo com a diretoria, o atleta decidiu se transferir, por empréstimo, ao Atlético Goianiense. A negociação foi selada nesta quinta-feira.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaApós concluir as negociações, Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Vasco, disse que já conversava com Fernando Miguel sobre essa possibilidade desde o Campeonato Brasileiro. Segundo o diretor, a decisão foi correta em virtude do processo de reestruturação do Vasco nesta temporada.

– Estamos conversando com o Fernando Miguel e seu empresário desde o final do Campeonato Brasileiro. Para entendermos qual seria o melhor projeto esportivo para o Fernando e o Vasco nesse momento. Considerando a procura e a negociação com o Atlético Goianiense, concluímos hoje que o melhor para todas as partes é a ida do atleta por empréstimo até o final do ano, em virtude desse momento de reestruturação esportiva e financeira do Vasco – comentou Alexandre Pássaro.

Ainda sobre Fernando Miguel, Alexandre Pássaro elogiou a postura do jogador durante seus anos dentro do clube. Para o diretor, o atleta entendeu e soube lidar com o momento pelo qual o Vasco atravessa.

– Como eu sempre disse, o Fernando Miguel é uma pessoa muito séria, extremamente comprometida com o trabalho e o Vasco da Gama. E mais uma prova disso é que nessa negociação ele abriu mão de valores e parcelou outros, fazendo o que pedimos para ele. Tudo por entender o momento que o Clube atravessa. Gostaria de externar toda minha gratidão pelos serviços prestados até aqui e pela retidão de caráter que ele tem. O Fernando tem contrato com o Vasco até dezembro 2022 e após essa temporada iremos avaliar seu futuro – concluiu.