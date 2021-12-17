Vasco anuncia duas contratações e deve vender zagueiro; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

O vaivém do Vasco esquentou de vez. Nesta sexta-feira, o clube anunciou oficialmente os dois primeiros reforços: o volante Yuri e o goleiro Thiago Rodrigues. Ambos estavam no CSA. A eles deverá se juntar o zagueiro equatoriano Luis Cangá, que negocia com o Cruz-Maltino. Por outro lado, Ricardo Graça deverá deixar o clube.
CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou, nesta sexta-feira, as contratações do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, que estavam no CSA. Já havia acertado com o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
JOGADORES NA MIRADiego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo do Vasco para a próxima temporada. O clube tem encaminhada a negociação com o zagueiro Luis Cangá, do Delfín, do Equador. Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, é outro alvo. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas.
QUEM SAIU A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
QUEM PODE SAIRQuem está perto de deixar o Vasco é o zagueiro Ricardo Graça. A negociação para a venda dele para o Júbilo Iwata, do Japão, está encaminhada. Há também jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.
TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Yuri, Galarza e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.
DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca