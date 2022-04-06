Vasco anuncia contratação do chileno Carlos Palacios

O Vasco acertou a transferência do atacante Carlos Palacios. O clube carioca adquiriu 70% dos direitos federativos do atleta junto ao Internacional e assinou contrato até 30 de abril de 2025. O jogador já se encontra trabalhando com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:

''O Vasco da Gama concluiu nesta quarta-feira (06/04) a transferência em definitivo do atacante Carlos Palacios. O Gigante da Colina acertou a compra de 70% dos direitos federativos junto ao Internacional. A joia chilena, que assinou contrato até 30 de abril de 2025, já iniciou os trabalhos com o grupo no CT Moacyr Barbosa.

Formado nas divisões de base do Unión Espanhola (CHI), Palacios estreou no profissional na temporada 2018. Dois anos depois, em 2020, foi escolhido a revelação do Campeonato Chileno e ganhou o prêmio de segundo melhor jogador da competição, em votação feita pelos treinadores e capitães dos times.

Palacios se despediu do Unión Espanhola com destino ao Internacional em 2021 com 58 jogos disputados e 10 gols marcados, meses após receber sua primeira convocação e estrear pela seleção chilena em partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome completo: Carlos Alonso Enrique Palacios NúñezApelido: Carlos PalaciosData Nascimento: 20/07/2000 (21 anos)Local Nascimento: Renca (CHI)Altura: 1,80mClubes: Unión Espanhola (CHI), Internacional e VASCO DA GAMA''