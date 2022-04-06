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futebol

Vasco anuncia contratação do chileno Carlos Palacios

Atacante, que assinou até 2025, já se encontra trabalhando com grupo no CT Moacyr Barbosa...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 14:26
O Vasco acertou a transferência do atacante Carlos Palacios. O clube carioca adquiriu 70% dos direitos federativos do atleta junto ao Internacional e assinou contrato até 30 de abril de 2025. O jogador já se encontra trabalhando com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:
''O Vasco da Gama concluiu nesta quarta-feira (06/04) a transferência em definitivo do atacante Carlos Palacios. O Gigante da Colina acertou a compra de 70% dos direitos federativos junto ao Internacional. A joia chilena, que assinou contrato até 30 de abril de 2025, já iniciou os trabalhos com o grupo no CT Moacyr Barbosa.
Formado nas divisões de base do Unión Espanhola (CHI), Palacios estreou no profissional na temporada 2018. Dois anos depois, em 2020, foi escolhido a revelação do Campeonato Chileno e ganhou o prêmio de segundo melhor jogador da competição, em votação feita pelos treinadores e capitães dos times.
Palacios se despediu do Unión Espanhola com destino ao Internacional em 2021 com 58 jogos disputados e 10 gols marcados, meses após receber sua primeira convocação e estrear pela seleção chilena em partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Carlos Alonso Enrique Palacios NúñezApelido: Carlos PalaciosData Nascimento: 20/07/2000 (21 anos)Local Nascimento: Renca (CHI)Altura: 1,80mClubes: Unión Espanhola (CHI), Internacional e VASCO DA GAMA''
Crédito: ChilenochegaparareforçaroGigantenaSérieB(Foto:RicardoDuarte/DivulgaçãoInter

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