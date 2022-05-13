Vasco anuncia acordo com indústria do ramo farmacêutico; empresa ocupará a omoplata do uniforme

O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira, um acordo com a empresa Hebron, indústria brasileira com mais de 32 anos no setor farmacêutico nacional e também fora do país. O novo parceiro ocupará a “omoplata” (ombros) do uniforme do futebol profissional e o contrato será válido por uma temporada, até 2023.O acordo teve a intermediação da BP Sports e estreia já no próximo domingo, no duelo contra o Bahia, em São Januário, pela Série B do Brasileirão. Além disso, a parceria faz parte dos investimentos da empresa para aumentar o engajamento no esporte da rede de médicos, profissionais da saúde e clientes.

+ Com ingressos esgotados, torcida do Vasco mostra força e pode fazer a diferença na campanha na Série B

A parceria prevê não só a participação da empresa na camisa da equipe profissional, como em outras diversas ações. Segundo Josimar Henrique Júnior, CEO e presidente da Hebron, a parceria é um marco histórico para a indústria.

- Acreditamos em seu poder transformador, potencializado por valores fundamentais como o espírito de equipe, a atitude e a busca constante pela vitória. Nossa trajetória é marcada pela presença e incentivo ao cenário esportivo, com histórico de apoio a modalidades como automobilismo, e atletismo. Hoje, nossa atuação focada também é no futebol e é uma das formas de traduzir e impulsionar uma das maiores paixões do Brasil. Temos muito orgulho de sermos patrocinadores oficiais do Club de Regatas Vasco da Gama - disse ao site oficial do clube carioca, e acrescentou:

- O Gigante da Colina, detém uma das maiores torcidas no Brasil, dono de grandes títulos, é um clube mundialmente famoso. Associar nossa marca a um clube forte e aguerrido no futebol brasileiro é algo incomparável. Por outro lado, somos uma indústria já bastante conhecida na classe médica, mas queremos ampliar a visibilidade do público em geral. Cremos que teremos um grande recall de marca - enfatizou.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, também destacou o acordo com a empresa farmacêutica. Ele deu boas-vindas e disse que espera que a parceria dure por muitos anos.

- Estamos muito felizes que uma empresa do tamanho e da importância da Hebron esteja se juntando ao Vasco da Gama. Importante ressaltar que a história do nosso clube e a força da nossa torcida foram fundamentais para que esse patrocínio pudesse se concretizar. Dou as boas-vindas à Hebron e que essa parceria possa durar muitos anos - afirmou o mandatário ao site do Vasco.Vasco tem novo patrocinador no futebol (Divulgação/Vasco)