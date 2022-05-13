Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco anuncia acordo com indústria do ramo farmacêutico; empresa ocupará a omoplata do uniforme
futebol

Vasco anuncia acordo com indústria do ramo farmacêutico; empresa ocupará a omoplata do uniforme

Cruz-Maltino selou acordo com a Hebron, indústria do setor farmacêutico nacional e que também atua fora do país. O contrato será válido por uma temporada, até 2023...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:11
O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira, um acordo com a empresa Hebron, indústria brasileira com mais de 32 anos no setor farmacêutico nacional e também fora do país. O novo parceiro ocupará a “omoplata” (ombros) do uniforme do futebol profissional e o contrato será válido por uma temporada, até 2023.O acordo teve a intermediação da BP Sports e estreia já no próximo domingo, no duelo contra o Bahia, em São Januário, pela Série B do Brasileirão. Além disso, a parceria faz parte dos investimentos da empresa para aumentar o engajamento no esporte da rede de médicos, profissionais da saúde e clientes.
+ Com ingressos esgotados, torcida do Vasco mostra força e pode fazer a diferença na campanha na Série B
A parceria prevê não só a participação da empresa na camisa da equipe profissional, como em outras diversas ações. Segundo Josimar Henrique Júnior, CEO e presidente da Hebron, a parceria é um marco histórico para a indústria.
- Acreditamos em seu poder transformador, potencializado por valores fundamentais como o espírito de equipe, a atitude e a busca constante pela vitória. Nossa trajetória é marcada pela presença e incentivo ao cenário esportivo, com histórico de apoio a modalidades como automobilismo, e atletismo. Hoje, nossa atuação focada também é no futebol e é uma das formas de traduzir e impulsionar uma das maiores paixões do Brasil. Temos muito orgulho de sermos patrocinadores oficiais do Club de Regatas Vasco da Gama - disse ao site oficial do clube carioca, e acrescentou:
- O Gigante da Colina, detém uma das maiores torcidas no Brasil, dono de grandes títulos, é um clube mundialmente famoso. Associar nossa marca a um clube forte e aguerrido no futebol brasileiro é algo incomparável. Por outro lado, somos uma indústria já bastante conhecida na classe médica, mas queremos ampliar a visibilidade do público em geral. Cremos que teremos um grande recall de marca - enfatizou.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O presidente do Vasco, Jorge Salgado, também destacou o acordo com a empresa farmacêutica. Ele deu boas-vindas e disse que espera que a parceria dure por muitos anos.
- Estamos muito felizes que uma empresa do tamanho e da importância da Hebron esteja se juntando ao Vasco da Gama. Importante ressaltar que a história do nosso clube e a força da nossa torcida foram fundamentais para que esse patrocínio pudesse se concretizar. Dou as boas-vindas à Hebron e que essa parceria possa durar muitos anos - afirmou o mandatário ao site do Vasco.Vasco tem novo patrocinador no futebol (Divulgação/Vasco)
Crédito: VascoassinaacordocomaHebron,empresacommaisde32anosnosetorfarmacêutico(Divulgação/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados