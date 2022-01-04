Vasco anuncia a contratação por empréstimo de Vitinho, meia-atacante do Corinthians

Em meio ao processo de reformulação de seu elenco, o Vasco anunciou mais um reforço para 2022. Trata-se o meia Vitinho, que pertence ao Corinthians, e chega por empréstimo até o fim da temporada. O jovem, de 21 anos, é o segundo nome que chega para o setor ofensivo do Cruz-Maltino - Isaque, do Grêmio, foi o primeiro. É o sétimo atleta a ser anunciado pelo Cruz-Maltino.Na equipe paulista, apesar dos 29 jogos, o jogador soma pouco mais de mil minutos como profissional. Vale lembrar que o atual gerente de futebol do Vasco, Carlos Brazil, esteve à frente da base do clube do Parque São Jorge nos últimos seis meses.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022​No início de 2021, Vitinho renovou seu contrato com o Corinthians até junho de 2024. O meio-campista estreou com a camisa do Timão em março de 2021 e já entrou em campo em 29 partidas, tendo marcado apenas um gol e dado duas assistências.

Confira a nota publicada no site oficial do Vasco:

"De olho nas competições da temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira (04/01) a contratação do meio-campo Vitinho. O jogador de 22 anos vinha defendendo as cores do Corinthians e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada.

Natural de Guarulhos (SP), Vitinho se profissionalizou no Corinthians, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2017. Foi promovido ao elenco profissional do clube paulista na temporada de 2021. O atleta ainda soma passagens pela Seleção Brasileira Sub-17.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome completo: Victor Gabriel Moura de OliveiraApelido: VitinhoData de Nascimento: 04/01/2000 (22 anos)Local de Nascimento: Guarulhos (SP)Altura: 1,75 mPosição: Meio-CampoClubes: Corinthians (SP) e Vasco da Gama"