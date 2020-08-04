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futebol

Vasco anuncia a contratação, por empréstimo, de Guilherme Parede

Cedido pelo Talleres (ARG), o ponta vai utilizar a camisa 77 e disputará as vagas hoje ocupadas pelos titulares Vinícius e Talles Magno. Vínculo vai até dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:21

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:21

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O que já era público se tornou oficial. O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do atacante Guilherme Parede, que chega ao clube por empréstimo junto ao Talleres (ARG) até dezembro - o Campeonato Brasileiro deste ano vai terminar somente em fevereiro de 2021.Na última sexta-feira, o LANCE! já havia noticiado que o jogador de 24 anos estava passando por exames médicos. A assinatura até demorou um pouco mais do que o previsto, mas o vínculo, agora, está sacramentado. Ele vai vestir a camisa 77.
Em pouco tempo no clube argentino, Guilherme Parede já vivia a melhor fase da carreira: em sete jogos, marcou quatro gols. Devido à pandemia de Covid-19, o futebol argentino está previsto para recomeçar somente em janeiro, razão pela qual o Talleres optou por economizar no custos com o brasileiro.

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