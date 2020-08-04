Vasco anuncia a contratação, por empréstimo, de Guilherme Parede

O que já era público se tornou oficial. O Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do atacante Guilherme Parede, que chega ao clube por empréstimo junto ao Talleres (ARG) até dezembro - o Campeonato Brasileiro deste ano vai terminar somente em fevereiro de 2021.Na última sexta-feira, o LANCE! já havia noticiado que o jogador de 24 anos estava passando por exames médicos. A assinatura até demorou um pouco mais do que o previsto, mas o vínculo, agora, está sacramentado. Ele vai vestir a camisa 77.