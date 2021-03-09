Vasco anuncia a contratação do lateral Zeca, ex-Internacional

Crédito: Zeca é o terceiro reforço do Vasco para a temporada 2021 (Divulgação/Vasco

O Vasco anunciou o seu terceiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do lateral Zeca, que rescindiu seu contrato com o Internacional e estava livre no mercado. O jogador deve viajar para o Rio de Janeiro ainda nesta terça-feira e selar um acordo com o Gigante da Colina.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaAos 26 anos, o atleta pode atuar nas duas laterais e foi campeão Olímpico em 2016 com a seleção brasileira. Com a camisa Colorada, ele participou de 45 partidas e deu duas assistências. Pelo Bahia por sua vez, time onde atuou na última temporada, o jogador entrou em campo em 15 oportunidades e marcou um gol. Ele se despediu do Colorado em suas redes sociais.

Revelado pelo Santos, o atleta chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.

FICHA TÉCNICA DO REFORÇO

Nome completo: José Carlos Cracco NetoApelido: ZecaData de Nascimento: 16/05/1994 (26 anos)Local de Nascimento: Paranavaí (PR)Altura: 1,70m

Clubes: Santos (2014-2018), Internacional (2018-2020), Bahia (2020) e VASCO DA GAMA (2021)