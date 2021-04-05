Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco anuncia a contratação do goleiro Vanderlei

Após deixar o Grêmio, experiente goleiro vai defender o Cruz-Maltino na Série B...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 22:01
Crédito: Vanderlei foi anunciado pelo Vasco na noite deste domingo (Divulgação / Vasco
Os rumores se tornaram reais. O Vasco anunciou, na noite deste domingo, a contratação do goleiro Vanderlei. Ele deixou o Grêmio no final da última temporada e ficou livre no mercado. Aos 37 anos, o defensor chega para o lugar de Fernando Miguel, titular do Cruz-Maltino nos últimos dois anos, que foi emprestado ao Atlético-GO. Confira, abaixo, a nota divulgada pelo clube
O Vasco da Gama segue reforçando seu elenco para 2021. O Gigante da Colina acertou neste domingo (04/03) a contratação do goleiro Vanderlei, seu sexto reforço para a temporada. O jogador de 37 anos defendeu o Grêmio na última edição do Campeonato Brasileiro e assinou com o Cruzmaltino até o final da temporada.
Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei iniciou profissionalmente sua carreira pelo Paranavaí, mas conquistou a projeção nacional defendendo o Coritiba. Foi contratado pelo Santos em 2015 e tornou-se destaque da posição no Brasil. Em 2017, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nas premiações da CBF e Bola de Prata. Deixou o Peixe em 2019 para jogar no Grêmio, onde permaneceu até semana passada.
O qualificado arqueiro chega ao Gigante da Colina para ser peça importante do processo de reconstrução e contribuir também com sua vasta experiência para o processo de evolução dos jovens goleiros vascaínos, em especial Lucão, titular neste começo de temporada e também na próxima partida, diante do Tombense (MG), pela Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome Completo: Vanderlei Farias da SilvaApelido: VanderleiData de Nascimento: 01/02/1984 (37 anos)Local de Nascimento: Porecatu (PR)Posição: GoleiroAltura: 1,95 m
Clubes: Londrina-PR (2004-2005), Olímpia-PR (2006), Paranavaí-PR (2007), Coritiba (2007-2014), Santos (2015-2019), Grêmio (2019-2021) e VASCO DA GAMA (2021)
Títulos: Paranavaí (Campeonato Paranaense de 2007), Coritiba (Campeonato Brasileiro da Série B de 2007 e 2010; Campeonato Paranaense de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013), Santos (Campeonato Paulista de 2015 e 2016) e Grêmio (Taça Francisco Novelletto de 2020 e Campeonato Gaúcho de 2020)
Prêmios Individuais:
Melhor goleiro do Campeonato Paulista de 2016Seleção do Campeonato Paulista de 2016Melhor goleiro do Campeonato Paranaense de 2007 e 2012Bola de Prata de 2017Prêmio Craque do Brasileirão de Melhor goleiro de 2017Melhor defesa do Brasileirão de 2017

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados