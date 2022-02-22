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Vasco anuncia a contratação do atacante Wendell, ex-Canaã, da Bahia, para a equipe Sub-20

Jogador, de 18 anos, foi um dos destaques da equipe baiana durante a disputa da Copinha 2022. Além dele, o clube já havia anunciado o zagueiro Pedro Lucas por empréstimo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 11:25
O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira, mais um contratação para sua equipe sub-20. Trata-se do do atacante Wendell que chegará em definitivo com contrato até fevereiro de 2024. O atleta, nascido em 2004, foi um dos principais destaques do Canaã, da Bahia, na última edição da Copinha.Aos 18 anos, o atacante balançou a rede em três oportunidades durante a principal competição da categoria. Com isso, ele foi observado pelo setor de Captação e Análise de Mercado do clube carioca.
v
Além dele, o treinador Igor Guerra também conta com outros jogadores para a posição. Entre eles, estão Cachoeira, Erick Marcus, Juan, Jordan, Juan, Léo Guerra, Paixão, Tavares e Ykaro.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Nesta segunda, o clube já havia anunciado a contratação do zagueiro Pedro Lucas, nascido em 2002. O jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo, com contrato até janeiro de 2023.
+ Vasco e 777 Partners assinam memorando de entendimento da SAF: 'O marco zero de um novo futuro'
Após participar da Copinha, os Meninos da Colina se preparam para a disputa do Brasileirão e do Carioca. O defensor irá reforçar o time comandado pelo técnico Igor Guerra, que foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de finais da competição, que retornou em 2022 depois do hiato de um ano.
Crédito: WendelléonovoreforçodaequipeSub-20doVascoparaatemporada2022(Foto:Divulgação/Vasco

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