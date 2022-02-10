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futebol

Vasco anuncia a contratação de Zé Gabriel, ex Internacional

Jogador, de 23 anos, vinha defendendo as cores do Colorado e é o 13º reforço do Cruz-Maltino para a temporada. O volante Bruno Gomes foi envolvido na negociação...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:45
O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Zé Gabriel, de 23 anos, que vinha defendendo as cores do Internacional. Essa é a décima terceira contratação do clube carioca, que segue ativo no mercado. O atleta assinou contrato definitivo de duas temporadas com o Cruz-Maltino.Com isso, o volante Bruno Gomes também foi evolvido na negociação e deve ser anunciado a qualquer momento pelo clube gaúcho. Zé Gabriel também pode atuar na zaga e já havia publicado uma mensagem de despedida do Colorado mais cedo, em sua rede social.
O Vasco ainda negocia as contratações, por empréstimo, do zagueiro Juan Quintero e do meio-campista Luiz Henrique, ambos do Fortaleza. As negociações estão bem encaminhadas e o clube espera finalizá-las ainda nesta semana.
+ Confira esimule a tabela do Campeonato Carioca
O Gigante da Colina já havia feito doze contratações antes de Zé Gabriel. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Vitinho, Isaque e Bruno Nazário e os atacantes Getúlio e Raniel.
Confira a nota do Vasco na íntegra
O Vasco da Gama acertou nesta quinta-feira (10/02) seu 13⁰ reforço para a temporada de 2022. Trata-se do volante Zé Gabriel, de 23 anos, que vinha defendendo as cores do Internacional. O jogador assinou contrato definitivo de duas temporadas com o Gigante da Colina.
Natural do município de Carmópolis, no Sergipe, Zé Gabriel foi trazido do Corinthians para o Internacional ainda nas categorias de base. Como profissional, ganhou espaço em 2020. Na última temporada, o volante disputou 22 partidas, com dois gols anotados. No total, participou de 60 jogos pelo clube gaúcho.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: José Gabriel dos Santos SilvaApelido: Zé GabrielData de nascimento: 21/01/1999 (23 anos)Local de nascimento: Carmópolis (SE)Altura: 1,84mPosição: VolanteClubes: Corinthians, Internacional e VASCO DA GAMA
Crédito: ZéGabrieléodécimoterceiroreforçodoVascoparaatemporada(Divulgação/Vasco

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