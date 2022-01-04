Vasco anuncia a contratação de meia-atacante; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

Após confirmar a saída de mais oito jogadores, o Vasco anunciou a sua sétima contratação para a temporada 2022. Trata-se do meio-campista Vitinho, que chega por empréstimo de um ano, vindo do Corinthians. O Cruz-Maltino segue mapeando o mercado e busca reforçar seu elenco. O jogador, de 22 anos, é o segundo nome que chega para o setor ofensivo. O primeiro foi o meia Isaque, que veio por empréstimo, do Grêmio. + Nathan perto do Fluminense, reunião entre Jesus e Atlético, Ceará desiste de Pablo… O dia do Mercado!​CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou as contratações do zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino, do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco para a próxima temporada. Nesta terça-feira, o clube confirmou a chegada do meio-campista Vitinho, que chega por empréstimo vindo do Corinthians.

JOGADORES NA MIRAO Cruz-Maltino tem encaminhado o empréstimo do atacante Raniel, do Santos. Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa. O também atacante Amarilla pertence ao Vélez Sarsfield, mas pode desembarcar na Colina Histórica.

+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

QUEM SAIU A barca vascaína, agora, tem 22 jogadores. Os primeiros foram Fernando Miguel, que foi para o Fortaleza; Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

Nesta segunda-feira, o clube divulgou que: Vanderlei e Leandro Castan treinarão à parte. Eles negociam as respectivas rescisões; que Daniel Amorim não teve o empréstimo renovado junto ao Tombense; os contratos de Caio Lopes e João Pedro estão no fim e não serão renovados; Cayo Tenório, Lucas Santos e Tiago Reis estão fora dos planos e serão emprestados. O clube não informou na nota, mas o zagueiro Menezes e o centroavante Kaio Magno são outros fora dos planos vascaínos.

QUEM PODE SAIRMuitas das definições de saída foram informadas ou encaminhadas nesta segunda-feira, conforme dito acima. O meia MT recebeu proposta e deve jogar no Athletico-PR.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar (Riquelme); Bruno Gomes, Yuri, Isaque e Nene; Gabriel Pec e Sánchez. Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca